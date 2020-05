Il presidente del Consiglio al Corriere della Sera: “Trascorreremo le ferie in modo diverso, con regole e cautele”. Sul Mes: “Attendiamo i regolamenti attuativi, poi valuteremo in Parlamento”. Sulle riaperture: “Potremo concordare con le Regioni alcune anticipazioni". E sulla liberazione di Silvia Romano: “Siamo davvero felici”

“Faremo le ferie con regole e cautele”

Per quanto riguarda il periodo estivo, secondo Conte “potremo andare al mare, in montagna, godere delle nostre città. E sarebbe bello che gli italiani trascorressero le ferie in Italia, anche se lo faremo in modo diverso, con regole e cautele”. “Attendiamo l'evoluzione del quadro epidemiologico - spiega - per fornire indicazioni precise su date e programmazione".