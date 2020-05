Silvia Romano, oggi alle 14 il rientro in Italia

Silvia Romano, liberata dopo 18 mesi di prigionia , è attesa nel primo pomeriggio in Italia. Il suo arrivo a Ciampino è previsto per le 14, poi sarà ascoltata dai pm di Roma. Ad attenderla all'aeroporto ci sarà anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. La 25enne volontaria italiana è stata liberata a 30 chilometri da Mogadiscio, un'operazione avvenuta in una zona in condizioni estreme perché colpita negli ultimi giorni dalle alluvioni. "Sono stata forte e ho resistito", sono state le sue prime parole dopo essere stata liberata. Dopo il rilascio la ragazza è stata trasferita in sicurezza nel compound delle forze internazionali, in attesa del volo che la riporterà in Italia dopo un'anno e mezzo ( GLI ALTRI ITALIANI ANCORA IN MANO AI RAPITORI ).

La prova in video e la trattativa

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la liberazione di Silvia Romano è arrivata la notte di venerdì, 8 maggio, dopo una lunga operazione dell’intelligence italiana guidata dal generale Luciano Carta, che ha collaborato con i colleghi somali ma anche con gli 007 turchi. A metà gennaio la prova in video, decisiva, che la ragazza era ancora in vita: da qui è partita la fase finale della trattativa per il rilascio, durata oltre tre mesi e mezzo, con il gruppo fondamentalista di Al Shabaab, a cui Silvia Romano era stata ceduta dal gruppo kenyota che l’aveva rapita nel novembre 2018.

Il rilascio

La sede della prigionia, almeno per un periodo, sarebbe stata una grotta, insieme ad altri ostaggi, nei pressi del villaggio di Buulo Fulaay. Poi, qualche settimana fa, le fasi finali della trattativa, dopo aver fissato il prezzo del riscatto e il coordinamento con i servizi somali e turchi per affrontare i passaggi più delicati del rilascio. La notte dell'8 maggio, quando viene liberata, Silvia Romano arriva vestita con gli abiti tradizionali delle donne somale e il capo coperto, e appare in buone condizioni di salute.

Conte: “Merito della nostra intelligence e della costante attenzione del governo”

A tornare sulla liberazione di Silvia Romano è anche il premier Giuseppe Conte, secondo cui il merito del rilascio è “dei nostri servizi di intelligence, in particolare della nostra Agenzia esterna, del lavoro investigativo dell’autorità giudiziaria, della costante attenzione del ministro Di Maio e della Farnesina e del ministro Guerini e della Difesa. La protezione della vita dei nostri connazionali è una priorità per il Governo”, afferma il presidente del Consiglio in un’intervista al Corriere della Sera.