Da Conte totale disponibilità su proposte Iv

approfondimento

Perché il governo sta discutendo di una sanatoria per i migranti

Sempre da Palazzo Chigi emerge che "l'incontro con Italia Viva è stato positivo. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ribadito ancora una volta la sua totale disponibilità a discutere le proposte di Iv per la ripresa economica del Paese. Ha inoltre condiviso la necessità di lavorare tutti insieme, con coraggio e determinazione, per affrontare e superare questa drammatica emergenza economica e sociale e offrire urgenti risposte ai cittadini".

L'incontro di Italia Viva con Conte

Oggi una delegazione di Iv, formata da Maria Elena Boschi, Ettore Rosato, Teresa Bellanova e Davide Faraone, è stata ricevuta a Palazzo Chigi per incontrare il premier Giuseppe Conte. "È stato un incontro positivo. Nelle prossime settimane lavoreremo con il presidente Conte per definire le priorità" per la ripartenza del Paese, ha commentato Rosato. “Serve un piano shock" per l'Italia, ha aggiunto dicendo: "Mi sembra che nel governo ci sia un orientamento positivo". Il capo delegazione Iv Teresa Bellanova ha invece detto: “Italia Viva continuerà a lavorare per il Paese. Per ripartire serve un progetto per l’Italia”.