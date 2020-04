"Non dobbiamo arretrare rispetto a Cina e Usa che mettono al momento a disposizione il 13% del loro Pil. Io chiedo un ammorbidimento delle regole di bilancio. Altrimenti dobbiamo fare senza l'Europa e ognuno fa per sé". A dirlo, in un’intervista alla Bild, è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che commenta anche il rinvio dell’Eurogruppo sulle misure economiche anti-coronavirus: "La delusione non è mia, di Giuseppe Conte, la delusione è di tutti gli europei, anche dei cittadini tedeschi, ne sono convinto". E sull’emergenza Covid-19 aggiunge: la curva epidemiologica sta migliorando, le misure prese stanno dando i loro effetti positivi (GLI AGGIORNAMENTI SUL CORONAVIRUS - LO SPECIALE - LA DIFFUSIONE GLOBALE DEL VIRUS - IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELL'8 APRILE - I CONTAGI IN ITALIA: LE GRAFICHE - COME LEGGERE I NUMERI - DOMANDE E RISPOSTE DEGLI ESPERTI - LE FOTO SIMBOLO - LA MAPPA DEI CONTAGI IN ITALIA).

"Servono gli eurobond"

"Abbiamo bisogno degli eurobond per non far perdere competitività a tutta l'Europa - osserva Conte - servono strumenti finanziari nuovi per fronteggiare questa crisi". Il premier poi sottolinea come l'Italia abbia i conti in regola e non chiede a nessun altro Paese di farsi pagare il suo debito, perchè il suo debito - ribadisce - se lo paga da sola, avendo fondamentali economici solidi e riforme di struttura , in un sistema integrato.

“Il nemico è comune, il fronte sia unitario”

"Non dobbiamo alla fine starcene lì con le mani incrociate: operazione riuscita, ma il paziente Europa è morto - ribadisce Conte - È un'emergenza che ci riguarda tutti. Dobbiamo aiutarci reciprocamente. Il fronte europeo deve essere unito”. E ribadisce: “L'Italia è un avamposto e sta maturando una grande esperienza utile, un domani, agli altri Paesi. Ma è importante quando si è in battaglia che il fronte contro il nemico, per non dargli vantaggi, sia unitario". "Speriamo di poter uscire presto dalla crisi - conclude - per aiutare gli altri Paesi" a combattere il coronavirus.

“I cittadini europei si aspettano una soluzione europea”

Il premier poi, parlando del rinvio dell’Eurogruppo, osserva: "Nessuno ha un vantaggio se l'Europa non riesce a mettere in piedi una reazione concreta e solida, qui non si tratta di Italia. Non abbiamo mai vissuto una situazione d'emergenza di questo tipo perciò sono i cittadini europei che si aspettano una soluzione europea". "Non credo che la Germania avrebbe vantaggi economici se gli altri Paesi cadessero in una forte recessione", aggiunge Conte, ribadendo che l'Italia "non chiede a Olanda e Germania di pagare i nostri debiti". "Pensate che la Germania possa avere delle buone performance in campo economico da una grave recessione economica degli altri Paesi? - continua - Abbiamo economie così integrate che se uno dei Paesi europei, come l'Italia, secondo paese manifatturiero in Europa, entrerà in recessione questo non riguarderà anche gli altri? Ci troviamo di fronte ad uno choc simmetrico che coinvolgerà anche la Germania".

“Non vanno attenuate le misure restrittive”

Sull’andamento dell’emergenza in Italia e sulle misure di distanziamento sociale messe in atto dal governo, Conte si dice "fiducioso", dopo un confronto con gli esperti, che questa linea continuerà a dare risultati sempre più positivi per uscire dalla fase critica dell'emergenza. Ma avverte: non vanno attenuate le misure restrittive, non si deve abbassare il livello di guardia e bisogna continuare a operare con lo stesso rigore per evitare la ripresa del contagio. “Abbiamo un sistema sanitario molto efficiente ed articolato - spiega il premier - ma è chiaro che un’emergenza così concentrata lo ha messo a dura prova, abbiamo reagito potenziando il sistema e stiamo creando 68 ospedali covid dedicati per evitare così che anche il personale medico possa essere esposto a soverchio pericolo”.

“Altri Paesi adottino misure severe come l’Italia”

"La Commissione Europea sta ora recitando un ruolo importante, in una battaglia comune - osserva Conte - Le misure severe di Paesi come Italia e Spagna che deprimono le nostre economie e mettono a dura prova i tessuti socio-economici, e se anche gli altri Paesi europei non facessero altrettanto, potremmo essere esposti a contagi di ritorno pagando un inaccettabile doppio prezzo, tutti dobbiamo fronteggiar all'unisono questo nemico invisibile comune".

Data ultima modifica 08 aprile 2020 ore 20:25