Dopo giorni di silenzio sulle fibrillazioni che hanno attraversato la maggioranza per via della riforma della prescrizione ( COS'È ), la tensione è esplosa. Il casus belli è stato il forfait di Italia Viva dal Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi. Nel pomeriggio il premier Conte è sbottato: “È surreale e paradossale" che "il maggior partito di opposizione sia nella maggioranza. Credo che su questo Italia Viva debba dare un chiarimento, non al sottoscritto, ma agli italiani". A stretto giro di posta la replica di Matteo Renzi: "Noi non abbiamo aperto la crisi, non facciamo polemiche. Se noi siamo opposizione, voi non avete la maggioranza". ( COSA STA SUCCEDENDO E PERCH