Prescrizione, Annibali a Sky Tg24: lodo Conte-bis inaccettabile

“Il lodo Conte-bis non può considerarsi affatto un punto di caduta e una mediazione accettabile sul piano del merito e della sostanza, perché apre a ulteriori profili di incostituzionalità. La verità è che è davvero un pasticcio e un delirio. In tutta onestà intellettuale non può essere sostenuto”. Lo ha detto la parlamentare di Italia Viva Lucia Annibali a Timeline, su Sky Tg24.

"Arrivare insieme sul terreno del buon senso"

“Il nostro modo di stare nella maggioranza - ha continuato la Annibali - è quello di far sentire le nostre ragioni e di cercare di arrivare insieme sul terreno del buon senso. Il lodo Conte-bis non era per noi una novità rispetto all’ultimo vertice che abbiamo fatto, perché era già un’ipotesi messa sul tavolo nel vertice precedente, dove già avevamo espresso le nostre contrarietà. Dal penultimo vertice all’ultimo - ha aggiunto la parlamentare renziana - non abbiamo riscontrato nessuna novità. Se per gli altri può essere una mediazione accettabile, anche sul piano intellettuale, sono gli altri che devono farsi una domanda su quanto sia possibile piegarsi a soluzioni che sul piano del diritto sono assolutamente insostenibili”.