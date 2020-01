Il Consiglio dei ministri ha decretato lo stato di emergenza per il rischio sanitario legato al coronavirus, dopo i primi due casi accertati ufficialmente in Italia (I SINTOMI - LE COSE DA SAPERE - LA COSTRUZIONE DEGLI OSPEDALI IN TIMELAPSE). Durerà 6 mesi e sono stati stanziati 5 milioni di euro, come hanno fatto sapere fonti di governo. Sulla decisione il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha subito chiarito: "Alla luce della dichiarazione di emergenza internazionale dell'Oms abbiamo attivato gli strumenti normativi precauzionali previsti nel nostro Paese in questi casi, come già avvenuto nel 2003 in occasione dell'infezione Sars". Le misure prese sono quindi "di carattere precauzionale" e "collocano l'Italia al più alto livello di cautela sul piano internazionale".

I due casi accertati in Italia

Resta quindi l'allarme dopo la verifica di due casi certificati del virus cinese nel nostro Paese: si tratta di una coppia di turisti cinesi provenienti da Wuhan, focolaio dell'epidemia, che erano atterrati a Milano il 23 gennaio prima di arrivare quattro giorni fa in un hotel di Roma. La coppia, ricoverata allo Spallanzani, aveva fatto una tappa a Parma prima di arrivare nella Capitale. In giornata si cercherà di definire meglio l'itinerario dei due, marito e moglie di 67 e 66 anni, anche per adottare tutte le precauzioni del caso (5 VERITÀ E BUFALE SUL VIRUS). "Siamo quasi del tutto tranquilli che non ci siano stati altri contagi", ha fatto sapere, in un'intervista radiofonica, Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'ospedale Spallanzani di Roma. "I cittadini devono stare tranquilli", ha poi aggiunto.

