Sull'allarme coronavirus (I SINTOMI E COME SI TRASMETTE - STATO D'EMERGENZA: COSA è E COME FUNZIONA - BAR DI FRONTE A FONTANA DI TREVI: "CHI VIENE DA CINA NON ENTRI" - "SONO CINESE MA NON SONO UN VIRUS", CAMPAGNA SPOPOLA SUL WEB) al microfono di Sky Tg24 il ministro della Salute Speranza vuole trasmettere un segnale ben preciso: "Vogliamo dare un messaggio di assoluta serenità, il Servizio sanitario nazionale è molto forte, abbiamo il livello di vigilanza più alto in Europa, lo facciamo per un principio di precauzione ma in realtà i numeri sono molto bassi, ma i cittadini possono stare tranquilli".

Voli bloccati da e per la Cina

Adeguando la normativa italiana all'Oms che ieri ha dichiarato lo stato di emergenza (SEGUI LA DIRETTA), il ministro ha dichiarato che si tratta di una procedura normale, già adottata nel 2003 con l'epidemia della Sars, che non cambia la vita dei cittadini ma alza il livello di attenzione, bloccando i voli da e per la Cina. "Il governo - ha assicurato Speranza - farà quanto nelle sue possibilità per arginare il fenomeno e asuspica lìadozione di misure simili anche da parte degli altri Paesi europei".

"Non dividere il Paese"

Sull'accusa formulata dall'opposizione di un ritardo nella risposta al problema, il titolare del dicastero della Salute risponde che non intende inseguire chi vuole lucrare sulla vicenda del virus cinese ma, al contrario, lancia un appello all'unità tra maggioranza e opposizione.