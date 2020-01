In arrivo a Malpensa ultimi voli dalla Cina

Ai passeggeri e al personale di bordo del volo 0946 dell'Air China arrivato a Malpensa da Pechino è stata misurata per tre volte la temperatura, da medici saliti con mascherine e tute a bordo dell'aereo prima dello sbarco, ed è stato consegnato un vademecum con le indicazioni dei presidi a cui rivolgersi in caso si avvertissero sintomi sospetti di coronavirus. A riferirlo i parenti che erano in attesa al Terminal arrivi B di Malpensa, in contatto con i loro cari sull'aereo. Il volo in arrivo da Pechino è uno degli ultimi autorizzati ad atterrare in Italia dopo il blocco aereo da e per la Cina annunciato ieri dal premier Giuseppe Conte. All'aeroporto internazionale di Malpensa sono attesi nelle prossime ore anche uno volo da Hong Kong della compagnia Cathay Pacific e uno da Shanghai dell'Air China