Sarà Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, il Commissario per la gestione dell'emergenza del coronavirus. Ad avanzare la proposta è stato il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha indicato la figura di Borrelli al premier Conte. Poco dopo, il presidente del Consiglio ha confermato: "Abbiamo approvato la designazione". La scelta è arrivata dopo che, in mattinata, il Cdm aveva dichiarato lo stato d’emergenza sul virus arrivato dalla Cina. Intanto sono due i casi di contagio accertati in Italia: si tratta di una coppia di turisti cinesi ora ricoverati a Roma (GLI AGGIORNAMENTI - MAPPA INTERATTIVA).

Lo stato d'emergenza

Il Consiglio dei ministri ha stanziato 5 milioni di euro in un apposito fondo per la gestione del pericolo legato al coronavirus. Lo stato d’emergenza durerà sei mesi e sarà proprio il Commissario straordinario a gestirlo. Nel pomeriggio si è tenuta anche una riunione del Comitato operativo alla Protezione civile, alla quale ha partecipato anche Conte, per definire diversi aspetti (I SINTOMI - LE COSE DA SAPERE - LA COSTRUZIONE DEGLI OSPEDALI IN TIMELAPSE).