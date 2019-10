La leader di Fratelli d’Italia: “Una pressione fiscale al 47% è scandalosa”. Sulla Ue attacca: “Da Bruxelles due pesi e due misure”. Le immagini

“L’unico modo serio di combattere l’evasione fiscale in Italia sia abbassare le tasse. Una pressione fiscale al 47% è scandalosa. Abbiamo anche questa volta un governo che dice che per non alzare una tassa ne alza altre 52, il livello di tassazione aumenterà anche quest’anno”. Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a Start su Sky TG24 (CONTANTI E PAGAMENTI ELETTRONICI IN EUROPA E IN ITALIA: INFOGRAFICHE).

“Favorevole al vincolo di mandato”

“Sono assolutamente favorevole al vincolo di mandato”, ha aggiunto Giorgia Meloni nel corso dell’intervista: “Ma lo intendo in maniera diversa da Di Maio. Se ci fosse il vincolo di mandato Di Maio andrebbe a casa. Il tema del vincolo di mandato non è la fedeltà dell’eletto al partito, ma la fedeltà del partito al cittadino. Se ci fosse il vincolo di mandato il M5s dovrebbe andare in blocco a casa” (IL VIDEO).

Da Ue due pesi due misure

La leader di Fratelli d’Italia ha anche attaccato Bruxelles a proposito della manovra: “Che da parte dell'Unione europea - ha detto - vi sia nei confronti di questo governo una maggiore disponibilità anche sul tema del deficit mi pare sia sotto gli occhi di tutti”.