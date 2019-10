Stop all'aumento dell'Iva e avvio del taglio delle tasse sul lavoro per luglio 2020. Il governo ha approvato la nota di aggiornamento al Def, il documento che disegna la cornice di una manovra da circa 29 miliardi. Luigi Maio annuncia più soldi per gli investimenti, per università e ricerca e misure per le famiglie. Critica la Lega. "E' una manovrina tutta in deficit" commenta l'ex viceministro Garavaglia, annunciando che il partito presenterà la manovra economica del governo ombra.