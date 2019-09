Zaia al Corriere: abbraccio mortale tra M5s e Pd; 5 Stelle fagocitati

E' colpito soprattutto dalla composizione dei ministri, il governatore del Veneto Luca Zaia. Ovvero dal fatto che ne siano stati tagliati sette su dieci. "Non e' banale", osserva. "Ne sono rimasti tre: Di Maio che e' il capo politico del Movimento, Bonafede che era dato per scontato e poi Costa. E' come dire che prima hai sbagliato sette volte su dieci" commenta nell'intervista al Corriere della Sera. Piu' che discontinuità, come viene chiamata oggi, e' "far fuori". E annota: "Se il mio partito dopo 14 mesi di attività chiedesse il mio allontanamento, qualche domanda me la farei".