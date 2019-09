Padoan: Gualtieri ottimo ministro, fiducia in Conte bis

Dall'ex ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, arrivano parole di stima e apprezzamento per il suo successore, Roberto Gualtieri, che ricoprira' il nuovo incarico "alla grande, sara' un ottimo ministro", ha affermato Padoan che, alla domanda se fosse dispaciuto di non far parte del nuovo esecutivo, ha risposto che la cosa importante, "piu' che le persone, e' che sia un buon governo", e nello specifico, per il Conte bis "c'e' fiducia, c'e' positivita' per il Paese". Come dimostra, ha aggiunto Padoan a margine del Forum Ambrosetti al via a Cernobbio, "il forte calo dello spread", segnale che "finalmente il rischio politico e' stato tolto dal tavolo, e questa e' un'enorme spinta per ripartire".