“La vera eleganza è rispettare il proprio stato d'animo”. Dopo essere finita sotto attacco per il suo titolo di studio ma anche per l’abito indossato durante il giuramento al Quirinale (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA LISTA DEI MINISTRI - FOTO), la neo ministra delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova (CHI È), sceglie l’ironia e la sincerità per rispondere ai detrattori. La replica è infatti affidata a un post su Twitter in cui la ministra cita l’ok al suo outfit arrivato da Enzo Miccio, volto noto del piccolo schermo nella sua qualità, come si presenta sul social network, "designer di eventi e special weddings, conduttore televisivo, paladino del buon gusto".

Il post di Bellanova

“La vera eleganza è rispettare il proprio stato d'animo. Io ieri mi sentivo entusiasta, blu elettrica e a balze e così mi sono presentata. Sincera come una donna", ha scritto Bellanova. Sotto la sua frase, appunto, la “recensione” di Miccio: "Un abito in organza e chiffon con piccole balze, in un bel blu, perfetto per la sua silhouette. Abbinato magistralmente a delle slingback nere. Accessori in tinta con il piccolo torchon che incornicia lo scollo dell'abito". Con Miccio che conclude: "Per me Teresa Bellanova è #EnzoMiccioApproved”.