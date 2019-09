Amendola: basta sbattere i pugni con Bruxelles

Il neoministro degli Affari Europei Enzo Amendola, 45 anni, in un'intervista al Corriere della Sera, chiarisce che nel suo linguaggio quotidiano non ci saranno piu' espressioni come "sbattere i pugni", per esempio in Europa. Tanto piu' sul tavolo. E non si tratta, "sia chiaro", di una critica "a chi e' venuto prima di noi", precisa. "E' proprio la cosa in se', il gesto evocato, che non regge" perche' "l'Europa non e' Bruxelles" ma "e' l'alleanza tra ventotto paesi che stanno insieme perche' separati non potrebbero sopravvivere".