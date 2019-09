Paolo Gentiloni è il nome designato dall’Italia come candidato membro della nuova Commissione Ue. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, durante il primo Cdm del nuovo esecutivo, poco dopo la cerimonia di giuramento (GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE), ha annunciato la scelta e ha spiegato di averla comunicata già ieri, mercoledì sera, alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Dopo l'informativa in Consiglio dei ministri, Conte in giornata invierà a Bruxelles una lettera per formalizzare la scelta italiana sul nome del commissario Ue. Secondo quanto trapelato da fonti Ue, la presidente eletta della Commissione europea Ursula von der Leyen incontrerà Gentiloni già domani, a Bruxelles.

Gentiloni: onorato di contribuire a nuova stagione

L’ex premier Paolo Gentiloni, esponente Pd, in una dichiarazione ha espresso a caldo la sua soddisfazione: "Ringrazio il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per l'incarico conferito. E' una responsabilità che mi onora. Cercherò con tutte le forze e con il mio lavoro di contribuire a una nuova stagione positiva per l'Italia e per l’Europa”. Su Twitter sono arrivati anche i complimenti del segretario dem Nicola Zingaretti: "Felice per Paolo Gentiloni designato commissario Ue. Ottima scelta per l'Italia che torna protagonista in Europa" (LA CERIMONIA DELLA CAMPANELLA - I SELFIE E LE FOTO DEI NUOVI MINISTRI SUI SOCIAL).