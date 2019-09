Orlando: riforma giustizia ora va ridiscussa da capo



"Non si può pensare che un nuovo governo prenda per buono un testo che è stato costruito da due forze politiche che non ci coinvolsero minimamente, e di cui una era la Lega. È ragionevole che si ricominci la discussione". Così, sulla riforma della giustizia, il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, in una intervista alla Stampa. E chiarisce: "Un errore la drastica cancellazione della prescrizione, ma dobbiamo discuterne". Sull'immigrazione, "dovremo dare dei segnali, mettendo in chiaro che non rinunciamo al controllo dei flussi né ignoriamo che l'integrazione, se non funziona, può portare a problemi di convivenza. Una prima discontinuità è già data dal fatto che non c'è più un ministro dell'Interno che usa i migranti come uno spot quotidiano".