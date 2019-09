Nessun appoggio al Conte-bis da parte di Forza Italia. (LA LISTA DEI MINISTRI - FOTO - IL DISCORSO DI MATTARELLA). A dirlo è Silvio Berlusconi che, in un’intervista al Giornale, avverte: "Chi aiuta il governo è fuori". E, alla vigilia del primo voto di fiducia al nuovo esecutivo alla Camera (martedì sarà la volta del Senato), Giovanni Toti - leader di Cambiamo! e presidente della Regione Liguria - annuncia che domani, lunedì 9, sarà in piazza a Roma contro il governo insieme a Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Non ci saranno invece, come già annunciato, i forzisti. (I MINISTRI DEI DUE GOVERNI CONTE - I SOCIAL DEI NUOVI MINISTRI - IL GIURAMENTO)

Berlusconi: “Salvini non lo capisco, non parla al centrodestra”

"Forza Italia è nata per combattere la sinistra, ma in Parlamento e non in piazza", dice Berlusconi, secondo cui è "ingeneroso dare tutte le colpe alla Lega", anche se su Matteo Salvini ammette: "Non lo capisco più. Non parla al centrodestra". E lo avverte: "Il monocolore sovranista non potrà mai vincere". Poi accusa il Movimento 5 Stelle e i Partito democratico di aver "unito assistenzialismo e statalismo per evitare il voto”.

Toti: “Questo governo nasce su un compromesso al ribasso”

Domani è quindi il giorno in cui Giuseppe Conte andrà alla Camera a chiedere la fiducia per il nuovo governo, mentre in piazza davanti a Montecitorio Fratelli D’Italia e Lega manifesteranno senza bandiere di partito ma con il tricolore. Con loro ci sarà anche Toti perché, spiega lui stesso arrivando al Forum Ambrosetti a Cernobbio, “credo che sia un buon segnale di unità delle opposizioni. Ritengo che soprattutto quando il palazzo si chiude in se stesso come è avvenuto questa volta con giochi di potere, assolutamente legittimi, dal punto di vista costituzionale ma piuttosto sgradevoli dal punto di vista pratico, i cittadini abbiano il diritto di far sentire la propria voce pacificamente, serenamente, con grande ordine e compostezza". Secondo il governatore della Liguria, "bisogna far sentire che questo governo nasce su un compromesso al ribasso, in una legislatura già piena di compromessi poco utili al Paese". Quanto all'assenza del partito di Silvio Berlusconi in piazza, Toti taglia corto con un "Forza Italia non ci sarà legittimamente".