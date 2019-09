Il partito Fratelli d’Italia ha annunciato che lunedì 9 settembre, giorno in cui si vota la fiducia alla Camera per il nuovo governo Conte, sarà in piazza per protestare. E la leader Giorgia Meloni apre all’ipotesi che anche la Lega scenda in strada a supportare la manifestazione contro la nascita dell’esecutivo giallo-rosso (GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). Parlando a Sky Tg24, alla domanda se anche il Carroccio sarà accanto a FdI contro il governo, ha risposto: "Presumo di si, che alla fine parteciperà anche la Lega, lo auspico. Non avrebbe senso diversamente. Per primi abbiamo lanciato una mobilitazione di piazza, lunedì in piazza Montecitorio, senza bandiere di partito, solo con bandiere tricolori" (LE FOTO DEL GIURAMENTO DEL CONTE BIS - LA CERIMONIA DELLA CAMPANELLA - IL CONFRONTO TRA MINISTRI DEI DUE ESECUTIVI CONTE).

Meloni: palazzo asserragliato evita voto, vergognoso

Giorgia Meloni, ai microfoni di Sky TG24 ha anche aggiunto: "Quello che è accaduto è possibile sul piano costituzionale, ma penso che sul piano democratico sia una anomalia, che sia vergognoso. Penso fosse più ragionevole dare agli italiani la possibilità di scegliere". Secondo la leader di Fdi, "il governo è nato per arginare Salvini e questo significa che c'è la consapevolezza che col voto gli italiani sceglierebbero determinate politiche e il palazzo decide di asserragliarsi per impedirlo”.