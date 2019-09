La nuova ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova (CHI È) è finita sotto attacco sul web per il titolo di studio. Bellanova è stata criticata da numerosi utenti sui social per il fatto di non essersi mai diplomata alle scuole superiori. Il Pd, partito dell'ex sindacalista e bracciante, si è schierato compatto in difesa del ministro. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA LISTA DEI MINISTRI - FOTO).

Gli attacchi alla ministra

Nel giorno del giuramento, Teresa Bellanova ha ricevuto attacchi non solo per aver interrotto la sua carriera scolastica alla terza media. Diversi i commenti negativi anche per il suo look in Quirinale. Tuttavia, Bellanova oltre che dal suo partito ha ricevuto altri attestati di solidarietà.

Zingaretti: "Con Bellanova senza se e senza ma"

"Con Teresa Bellanova. Senza se e senza ma. Io e tutto il Pd". Queste le parole, espresse attraverso il suo profilo Twitter, del segretario Pd Nicola Zingaretti. Alle polemiche per il titolo di studio del ministro Bellanova ha risposto anche il vicesegretario Andrea Orlando: "Orgoglioso del Pd che porta una ex bracciante al governo del Paese. Bellanova ha la terza media ma ha studiato all'università della lotta sociale. Ha spesso idee molto diverse dalle mie ma le ragioni per cui la state insultando sono quelle per cui la rispetto di più".

Pd: "Vergognosi gli insulti ricevuti"

"Il Gruppo parlamentare del Pd alla Camera esprime solidarietà a Teresa Bellanova per i vergognosi insulti ricevuti. Siamo al suo fianco. All'odio saprà rispondere con la professionalità che l'ha sempre contraddistinta". Questa la nota del gruppo del Pd alla Camera, che poi aggiunge: "Teresa ha dedicato l'intera sua vita a combattere le ingiustizie ed è stata sempre al fianco degli ultimi, dei più indifesi. Se in questo nostro nuovo secolo ci sono più donne e uomini che hanno potuto frequentare le aule dei licei e delle università lo devono anche a chi, come Teresa, non ha potuto raggiungere per sé quegli obiettivi, ma non per questo sono senza esperienza e capacità. Abbracciamo Teresa Bellanova e le rinnoviamo le congratulazioni per il meritato e prestigioso incarico e tutta la nostra stima che le è dovuta proprio per la sua storia personale".

Boldrini: "Non hanno idea della persona che sei"

A difendere Teresa Bellanova dagli insulti sul web c’è anche Laura Boldrini: "Quelli che non hanno argomenti fanno così. Ti attaccano sul vestito, le scarpe, i capelli, il peso. Si accaniscono sul corpo pensando di farti soffrire ma forse non hanno idea di che persona sei e quale sia la tua tempra. Un abbraccio, Teresa!", scrive l’ex presidente della Camera su Twitter.