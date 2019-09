Luciana Lamorgese, chi è il nuovo Ministro dell’Interno

Luciana Lamorgese è il nuovo ministro dell'Interno del secondo governo guidato da Giuseppe Conte e sostenuto dall’alleanza tra M5s e Pd (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA LISTA DEI MINISTRI - FOTO). Succede a Matteo Salvini. Nata a Potenza l’11 settembre 1953, la nuova responsabile del Viminale è sposata e ha due figli. Laureata in giurisprudenza, avvocato, ha svolto numerosi incarichi prima di accettare a far parte del secondo esecutivo guidato da Conte. È stata prefetto di Milano dal 13 febbraio 2017 al 1 ottobre 2018.

Gli incarichi

L'1 gennaio 1989 è stata nominata Viceprefetto Ispettore e poi Viceprefetto dall'1 gennaio 1994. Ha lavorato nella Prefettura di Varese e a Roma presso il Ministero, alla Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale, dal dicembre 1980, dove ha prestato servizio dapprima presso la Divisione Affari Generali e quindi, dal dicembre 1985, presso l'Ufficio Studi per l’Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi. Ha poi lavorato all’Ufficio Centrale per gli Affari Legislativi e le Relazioni Internazionali, dove è stata Direttore dell'Ufficio Ordinamento della Pubblica Amministrazione.

La carriera da prefetto

Nominata Prefetto il 28 luglio 2003, ha svolto le seguenti funzioni: direttore Centrale per le risorse umane presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali; Vice Capo Dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie; Vicecapo di gabinetto per l'espletamento delle funzioni vicarie. È divenuta prefetto di Venezia, dal 12 gennaio 2010. Il 20 maggio 2011 è stata nominata anche Soggetto Attuatore per l'espletamento di tutte le attività necessarie per l'individuazione, l'allestimento o la realizzazione e la gestione delle strutture di accoglienza nella Regione Veneto. Lamorgese è stata anche Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, dal 10 gennaio 2012. Dal 19 luglio 2013 al 12 febbraio 2017 ha svolto le funzioni di Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno.