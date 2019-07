Resta alle stelle la tensione tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, alleati del governo gialloverde che nelle ultime ore sembrava potesse cadere da un momento all’altro. Ieri sera però, dopo una serie di stoccate incrociate, il leader del Carroccio ha escluso la crisi imminente. “Domani non cade nessun governo. Semplicemente vado avanti tranquillo, ma se ci sono dei sì. Se devo sentire no tutti i giorni... non sto al governo per scaldare la poltrona”, ha detto in un’intervista tv. Ha poi assicurato che oggi non andrà dal presidente Sergio Mattarella: "Le prossime 48 ore sono per me fondamentali perché le passerò coi miei figli, di tutto il resto parleremo tra due giorni”. Crisi, quindi, eventualmente rimandata. Salvini, comunque, oggi non sarà presente al Consiglio dei ministri e al successivo vertice sulle Autonomie. Luigi Di Maio ieri ha affidato a Facebook la sua ultima parola: "Io non tradisco gli italiani, se cade questo governo si va al voto". A far traboccare il vaso, per la Lega il voto per Ursula von der Leyen con il Pd, mentre per il M5S il caso fondi Russia.

Salvini: “Alcuni ministri M5S non all’altezza”

Anche Salvini ha ribadito che “l'unica alternativa a questo governo sono le elezioni". Con il M5S – ha detto ieri – “si è persa la fiducia, anche personale”. Poi in serata ha precisato. “Io in Luigi Di Maio ho avuto e ho fiducia, secondo me è una persona per bene. Lo stimo e rispetto, è una persona seria e preparata. Ma ritengo che alcuni ministri dei M5S non sono all'altezza, è difficile governare con chi sa solo dire di no”. E ancora: “Vedremo nei prossimi giorni. Se i sì torneranno a essere tanti andremo avanti, ma se ci sono i no alla Toninelli...”. Ha poi concluso: “Confesso che essere attaccati dalle opposizioni ci sta, che ci siano attacchi frequenti anche da parte degli alleati M5S è un po’ più strano".

Di Maio: “Colpiti alle spalle”

L’ira del leader leghista si è scatenata soprattutto dopo il sì del M5S a Ursula von der Leyen. "Un'alleanza tra noi e il Pd? È una falsità. La Lega mente, c'era il loro ok e poi si sono ritirati quando hanno capito che non avevano più il commissario", ha attaccato Di Maio. Il leader del M5S ha poi detto ai suoi: “Siamo stati colpiti alle spalle, la Lega vuole tornare con Berlusconi". Secondo fonti pentastellate, poi, creando questo caos Salvini starebbe nascondendo l'inchiesta russa. In serata, comunque, Di Maio ha passato la palla al collega vicepremier: “Io non tradisco gli italiani, se la Lega vuole la crisi lo dica chiaramente ma c'è il rischio che torni l'asse Pd-Fi. Se cade questo governo si va al voto".