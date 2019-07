"Voglio garantire che in una economia sociale di mercato ogni persona che lavora a tempo pieno possa avere un salario minimo che garantisca una vita dignitosa". La proposta arriva dalla candidata designata dai Ventotto alla presidenza della Commissione europea, Ursula von der Leyen (CHI È). La ministra della Difesa tedesca è intervenuta oggi in aula a Strasburgo, prima della votazione che, nel pomeriggio, dovrà confermarla a capo dell’esecutivo Ue. "L'opzione ottimale è avere contrattazioni collettive con i sindacati perché loro possono adeguare il salario minimo al settore e al comparto. So che ci sono modelli diversi ma dobbiamo creare un quadro generale", ha chiarito in merito alla proposta del salario minimo europeo.

Sui migranti: "In mare c’è l’obbligo di salvare vite"

Nel suo discorso alla plenaria, von der Leyen ha toccato altri temi che sono all’ordine del giorno dell’agenda europea, a partire dall’immigrazione. "Il Mediterraneo è diventato una delle frontiere più letali al mondo, in mare c'è l'obbligo di salvare le vite", ha detto riscuotendo un applauso. "L'Ue ha bisogno di frontiere umane - ha aggiunto -, dobbiamo salvare le vite, ma anche dobbiamo ridurre la migrazione irregolare, lottare contro gli scafisti, contro il crimine organizzato, tutelare il diritto di asilo e migliorare la condizione dei profughi per esempio tramite corridoi umanitari in stretta cooperazione con l'Onu". Von der Leyen ha annunciato che proporrà "il rilancio della riforma di Dublino" per "tornare ad una pienamente funzionale area Schengen". La candidata vuole inoltre "rafforzare l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera", con un corpo di "10mila guardie Frontex "non entro il 2027 ma prima, al massimo entro il 2024".

Ok alla proroga per la Brexit

Altro tema caldo della politica europea è quello della Brexit. Von der Leyen si dice "disposta a garantire una ulteriore proroga al recesso nel caso in cui fosse necessario più tempo per motivi validi". "In ogni caso il Regno Unito rimarrà il nostro alleato il nostro partner e un paese amico", ha aggiunto. Un obiettivo che si sposa con quello di mantenere l’Europa unita: "Per me solamente una cosa è importante, l'Europa va rafforzata e chi la vuole fare fiorire mi avrà dalla sua parte, ma chi vuole indebolire questa Europa troverà in me una dura nemica", ha sottolineato von der Leyen. “Dobbiamo riscoprire la nostra unità e se siamo uniti dall'interno nessuno ci potrà dividere dall'esterno e allora potremo trasformare le sfide di domani in opportunità", ha aggiunto.

Il piano per un'Ue "verde"

La candidata tedesca è passata quindi ad illustrare le sue posizioni in merito ad ecologia e ambiente, annunciando di voler presentare "un accordo verde per l'Europa nei primi cento giorni del mio mandato". "Una delle sfide pressanti" per l'Ue "è mantenere il pianeta sano. È la più grande responsabilità e opportunità del nostro tempo", ha sottolineato. "Voglio che l'Europa diventi il primo continente climaticamente neutrale entro il 2050 e per realizzare questo obiettivo dobbiamo compiere passi coraggiosi insieme. Il nostro obiettivo di ridurre le emissioni" di Co2 "del 40% entro il 2030 non è sufficiente", è necessario "andare oltre" puntando a una riduzione delle emissioni "del 50% se non 55%".

La questione femminile

La prima candidata donna alla carica di presidente della Commissione Ue non dimentica di citare proprio le pari opportunità e la questione femminile nel suo discorso. Cominciando con l’assicurare "una piena parità di genere nel mio collegio dei commissari". Von der Leyen ha poi ricordato che le donne "rappresentano la metà della popolazione" dell'Ue: "Vogliamo la nostra giusta parte". Dicendo poi che "finalmente" una donna è stata candidata per la posizione che si accinge a ricoprire, ha sottolineato di essere grata a chi "ha rotto le barriere e le convenzioni e ha costruito una Europa basata sulla pace, unita, e basata sui valori". Nel farlo, ha ricordato Simone Veil, la prima donna eletta presidente del Parlamento europeo quaranta anni fa.