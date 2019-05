"L'alleanza di governo è innaturale: non è un vero esecutivo, fanno male all’Italia. Del decreto sicurezza bis condivido solo la maggior protezione delle forze dell'ordine. Dopo le elezioni l'obiettivo è far cadere il governo". Così Silvio Berlusconi, ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia, ospite della nuova puntata di "Tribù - Europa 19", l'approfondimento di Sky TG24 condotto da Fabio Vitale in onda tutti i giorni dal martedì al venerdì alle 20.20, che racconta l'Italia che si avvicina alle Europee (LO SPECIALE SULLE EUROPEE - IL QUIZ SULLE EUROPEE). (LO SPECIALE ELEZIONI - LO SPECIALE SULLE COMUNALI).

"Salvini si convince a lasciare il governo"

Alla domanda su come convincere il leader della Lega a lasciare il governo, Berlusconi replica: "Salvini si convince, non si può assolutamente pensare che non si stia indirizzando a lasciare una situazione che ha dell’impossibile. Se restasse al governo, sarebbe ritenuto corresponsabile di tutto quanto di male ha fatto il governo”.

"M5s giustizialisti e manettari"

Per quanto riguarda le ultime inchieste che hanno coinvolto Forza Italia in Lombardia, il leader di Forza Italia replica: “Ho faticato a trovare candidati alle europee". "In Italia - continua - vige la presunzione di innocenza, ma i 5 Stelle sono dei giustizialisti e manettari". "Noi siamo l'Università - aggiunge - i 5 Stelle sono l'asilo". Berlusconi esclude poi l'ipotesi di un patto del Nazareno bis con il Pd: "Zingaretti è una persona per bene e seria ma sta portando il Pd verso il partito che precedentemente era più a sinistra del Pd. Noi siamo in antitesi rispetto al Pd, lo siamo e lo saremo sempre". (Le ultime puntate di Tribù con Di Maio e Toti).

"Buon senso far scendere migranti da Sea Watch"

Del decreto bis, Berlusconi non condivide tutto. Su un punto però è d'accordo: "E' giusto aumentare le sanzioni per i reati contro le forze dell'ordine". Mentre sul tema migranti e sull'ultima vicenda Sea Watch, commenta: "E' stato un momento di buon senso far scendere le famiglie dalla nave".

"Flat Tax Lega è basata su nostra proposta"

Per il il leader di Forza Italia Berlusconi, "la riduzione delle tasse è l’unica via per il rilancio dell’economia. La Flat tax della Lega - aggiunge - è basata su una nostra proposta, ma sforare il 3% del rapporto deficit/pil è un errore”.

"Dopo elezioni ci sarà riorganizzazione di Fi"

Quanto al futuro di Forza Italia, alla luce dei presunti attriti nel partito, a partire dalla distanza che sembra essersi creata con il governatore della Liguria Toti, l'ex presidente del Consiglio è chiaro: "Dopo le elezioni europee faremo una riorganizzazione di tutta Forza Italia". E aggiunge: "La nostra classe dirigente è la migliore di tutti i partiti". "Per cambiare Europa bisogna cambiare alleanze, andare anche con i sovranisti", prosegue. E conclude affermando due priorità: "La prima preoccupazione è evitare fuga dei giovani. La nostra missione in Ue è una politica estera comune".

