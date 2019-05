Il ministro dell’Interno Matteo Salvini dice no allo sbarco in Italia della Sea Watch, la nave che due giorni fa ha salvato 65 migranti al largo della Libia, tra cui anche due neonati di meno di sei mesi, un disabile e alcune persone con ustioni gravi. "Erano prima in acque libiche e poi in acque maltesi, ma mettendo a rischio la vita degli immigrati a bordo vogliono a tutti i costi arrivare in Italia”, afferma Salvini. “Questi non sono soccorritori ma scafisti e come tali verranno trattati. Per i trafficanti di esseri umani i porti italiani sono e rimangono chiusi”.

Ieri Sea Watch avvicinata da motovedetta libica: "Allontanatevi"

Ieri la Sea Watch è stata avvicinata da una motovedetta libica che ha intimato al comandante di allontanarsi dall'area. Il portavoce della Marina libica, Ayob Amr Ghasem, ha sostenuto che la Sea Watch non ha avvertito la Guardia costiera della Libia che stava compiendo il salvataggio dei 65 migranti e quindi ora è responsabile della loro sorte. La ong tedesca continua a chiedere un porto sicuro ora. Né l'Olanda, Stato di bandiera della nave, né l'Italia, né Malta "ci hanno fornito supporto o indicazioni”, ha affermato Sea Watch.