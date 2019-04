Fratelli d’Italia ha ufficializzato i nomi dei propri candidati alle prossime elezioni Europee del 26 maggio (TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLE ELEZIONI – I SONDAGGI - I SIMBOLI DEI PARTITI). Nell’ultima giornata utile per depositare le liste, Fdi ha reso nota la squadra con cui andrà alle urne (I CANDIDATI DI PD - LEGA - M5S - FORZA ITALIA). In tutte le cinque circoscrizioni, la capolista è la leader Giorgia Meloni. Tra i nomi più in vista: Caio Giulio Cesare Mussolini, pronipote del dittatore Benito Mussolini, il sociologo 89enne Francesco Alberoni, Elisabetta Gardini e Daniela Santanchè, entrambe ex di Forza Italia. Ecco chi sono gli altri nomi scelti.

Circoscrizione Nord-Ovest: ci sono Alberoni, Santanchè e Fidanza

Nella circoscrizione Italia Nord-Ovest, Fratelli d’Italia candida Giorgia Meloni come capolista. Tra gli altri candidati ci sono il sociologo Francesco Alberoni, l'assessore al Turismo della Regione Liguria Gianni Berrino, il deputato Carlo Fidanza, l'eurodeputato uscente Stefano Maullu (che era stato eletto con Forza Italia e al Parlamento europeo aveva sostituito Giovanni Toti). Tra le donne, c’è la senatrice del partito Daniela Santanchè, ex Forza Italia. La lista di Fdi è stata depositata al tribunale di Milano.

Circoscrizione Nord-Est, corre anche Elisabetta Gardini

Anche nella lista della circoscrizione Italia Nord-Est, depositata alla corte d'Appello di Venezia, Giorgia Meloni appare come capolista. Nell’elenco c’è anche l'europarlamentare Elisabetta Gardini: dopo anni di militanza in Forza Italia, anche lei correrà per Fratelli d'Italia alle prossime Europee. C’è anche un altro ex Forza Italia veneto: l'ex assessore regionale e europarlamentare uscente Remo Sernagiotto. “È stata ed è una grande protagonista in Europa, capace di difendere gli interessi italiani”, ha detto Meloni su Gardini annunciando la sua candidatura. “Sono molto felice di essere stata accolta nel partito di Giorgia Meloni, l'unico guidato da una donna, che è già un segno di grande cambiamento”, ha dichiarato invece Gardini. “Sono convinta – ha aggiunto – che il gruppo dei Conservatori e pertanto il suo rappresentante in Italia, cioè Fdi, svolgerà un ruolo cruciale nel prossimo Parlamento europeo e più in generale in un’Europa che deve cambiare sin dalle sue fondamenta”. Tra i candidati “noti” nella circoscrizione Nord-Est anche Maria Cristina Sandrin, meglio conosciuta come “Siora Gina” (Signora Gina): fondatrice di un suo partito, “Popolo in movimento”, e già vicina al M5S, è molto seguita sui social network.

Circoscrizione Centro, Meloni capolista anche qui

La leader di Fdi Giorgia Meloni è capolista anche nella circoscrizione Centro. Fratelli d'Italia ha presentato l’elenco dei nomi alla corte d'Appello di Roma.

Circoscrizione Sud, Fdi candida pronipote Mussolini

Nella lista della circoscrizione Italia Meridionale, presentata in corte d'Appello a Napoli, ci sono Caio Giulio Cesare Mussolini (pronipote del dittatore Benito Mussolini), Raffaele Fitto (ex ministro e parlamentare europeo uscente) e l'ex consigliere regionale di Alleanza nazionale Salvatore Ronghi. Dopo la capolista Meloni, figurano anche l'imprenditore di Lamezia Terme Rosario Achille Aversa e Denis Nesci, fondatore dell'Unione per la difesa dei consumatori. In lista anche il deputato barese Marcello Gemmato, il segretario federale di Sud Protagonista Salvatore Ronghi e la 29enne napoletana Alessandra Siciliano.

Circoscrizione Sicilia-Sardegna, c’è il senatore catanese Stancanelli

La lista per le Europee per la circoscrizione Sicilia-Sardegna è stata depositata il 16 aprile in corte d'Appello a Palermo. Capolista sempre Meloni. Alle sue spalle il senatore catanese Raffaele Stancanelli, la deputata Carolina Varchi, il sindaco di Avola Luca Cannata, la messinese Maria Fernanda Gervasi, l'avvocato Francesco Rizzo, la sarda Antonella Zedda di Cagliari e Francesco Scarpinato, capogruppo in consiglio comunale a Palermo.