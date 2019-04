Forza Italia ha ufficializzato i nomi dei propri candidati alle prossime elezioni Europee del 26 maggio (TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLE ELEZIONI – I SONDAGGI - I SIMBOLI DEI PARTITI). Nell’ultima giornata utile per depositare le liste, gli azzurri hanno reso nota la squadra con cui andranno alle urne (I CANDIDATI DI PD - LEGA - M5S - FDI). Come già annunciato da settimane, c’è la presenza di Silvio Berlusconi come capolista in quattro circoscrizioni, tutte tranne quella Centro, in cui il capolista è il vicepresidente del partito Antonio Tajani. Ecco chi sono gli altri nomi scelti:

Circoscrizione Nord-Ovest, Berlusconi capolista

All'ufficio della circoscrizione Italia Nord-Ovest, che ha sede alla Corte d'Appello del tribunale di Milano, Forza Italia ha depositato la propria lista e schiera l'ex premier Silvio Berlusconi capolista. Al secondo posto c'è Lara Comi, eurodeputata uscente, mentre al terzo posto c'è un altro deputato europeo uscente, Massimiliano Salini. Tra le donne candidate ci sono Giusy Versace, l'atleta paralimpica che siede in Parlamento come deputata di Forza Italia, ed Elisabetta Fatuzzo, ex consigliera regionale lombarda del Partito dei Pensionati. Sono candidati anche l'ex assessore regionale lombardo, Mauro Parolini, il consigliere comunale e vice coordinatore della Lombardia, Pietro Tatarella e Amir Atrous, giovane di origine tunisina.

Circoscrizione Nord-Est, c'è Irene Pivetti

L'ex presidente della Camera Irene Pivetti corre nelle liste di Forza Italia alle europee per la circoscrizione del Nord-Est, depositate stamani alla Corte d'Appello di Venezia, in cui Silvio Berlusconi è capolista. Pivetti è al terzo posto della lista di 15 nomi, preceduta dalla coordinatrice del partito in Friuli Venezia Giulia, la deputata triestina Sandra Savino, l'ex presidente della Provincia autonoma di Trento Mario Malossini, Ilaria Giorgetti, prima presidente di centrodestra di un Quartiere di Bologna, e il sindaco della località balneare di Jesolo, Valerio Zoggia.

Circoscrizione Centro, Tajani capolista

Nella circoscrizione Centro, Forza Italia ha presentato le liste alla Corte d'Appello di Roma. Qui capolista è Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo. Tra gli altri nomi in lista anche Alessandra Mussolini, Raffaella Bonsangue e Giovanni Paolo Bernini.

Circoscrizione Sud, in lista non c'è Carfagna

C’era molta attesa per la lista di Forza Italia per la circoscrizione meridionale in vista delle Europee. Capolista annunciato è Silvio Berlusconi, il secondo nome lista è quello di Barbara Matera. Mara Carfagna, al centro di una polemica sull’eventuale candidatura, non è invece in lista. Fonti vicine alla vicepresidente della Camera riferiscono che ha dato a Berlusconi la sua disponibilità a candidarsi già due mesi fa. E che lo ha ribadito anche ieri pubblicamente. Detto questo - riferiscono le stesse fonti - ha annunciato il suo totale impegno a fare campagna elettorale come se fosse candidata.

Circoscrizione Sicilia-Sardegna: in lista Papatheu e Cicu

"Dopo aver parlato con Berlusconi, posso confermare la lista per le Europee di Forza Italia”, ha detto il commissario del partito in Sicilia, Gianfranco Micciché, presentando i nomi della lista per la circoscrizione Isole: sarà formata da Silvio Berlusconi (capolista), Gabriella Giammanco, Salvatore Cicu, Gabriella Greco, Giuseppe Milazzo, Giorgia Iacolino, Saverio Romano e Dafne Musolino (ELISABETTA GARDINI LASCIA FORZA ITALIA).

Data ultima modifica 17 aprile 2019 ore 16:22