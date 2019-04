Per le elezioni europee la Lega punta su candidati che arrivano prevalentemente da esperienze amministrative, non ci sono né “calciatori né cantanti…tutta gente normale”. Con Matteo Salvini capolista in tutte cinque le circoscrizioni, come già nel 2014, vediamo chi sono i candidati, tutti – rigorosamente - in ordine alfabetico.

Candidati Italia meridionale

Salvini Matteo, Antelmi Ilaria, Calderano Daniela, Caroppo Andrea, Casanova Massimo, Cerrelli Giancarlo, D'Aloisio Antonello, De Blasis Elisabetta, Grant Valentino, Lella Antonella, Petroni Luigi Antonio, Porpiglia Francesca Anastasia, Sapignoli Simona, Sgro Nadia, Sofo Vincenzo, Staine Emma, Tommasetti Aurelio, Vuolo Lucia.

Candidati Italia centrale

Salvini Matteo, Baldassarre Simona Renata, Adinolfi Matteo, Alberti Jacopo, Bollettini Leo, Bonfrisco Anna detta Cinzia, Ceccardi Susanna, Lucentini Mauro, Pastorelli Stefano, Pavoncello Angelo, Peppucci Francesca, Regimenti Luisa, Rinaldi Antonio Maria, Rossi Maria Veronica, Vizzotto Elena.

Candidati Italia Nord Orientale

Salvini Matteo, Basso Alessandra, Bizzotto Mara, Borchia Paolo, Cipriani Valli', Conte Rosanna, Da Re Gianantonio detto Toni, Dreosto Marco, Gazzini Matteo, Ghidoni Paola, Ghilardelli Manuel, Lizzi Elena, Occhi Emiliano, Padovani Gabriele, Rento Ilenia.

Candidati Italia Nord Occidentale

Salvini Matteo, Andreina Heidi Monica, Campomenosi Marco, Cappellari Alessandra, Casiraghi Marta, Cattaneo Dante detto Dante, Ciocca Angelo detto Coccia, Gancia Gianna in Calderoli, Lancini Danilo Oscar, Marrapodi Pietro Antonio, Molteni Laura, Panza Alessandro, Poggio Vittoria, Porro Cristina, Racca Marco, Sammaritani Paolo, Sardone Silvia Serafina detta Nardone detta Silvia, Tovaglieri Isabella, Zambelli Stefania, Zanni Marco.

Candidati Italia insulare

Salvini Matteo, Donato Francesca, Attaguile Angelo, Gelarda Igor detto Igor, Hopps Maria Concetta detta Marico, Pilli Sonia, Piu Massimiliano, Tardino Annalisa.

Chi va e chi resta

Grande escluso, non senza scalpore, lo storico esponente della Lega Mario Borghezio. Per la prima volta, dopo 18 anni, il suo nome non appare nelle liste. Confermati invece gli altri eurodeputati uscenti: Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Oscar Lancini e l'ex M5s Marco Zanni, nominato recentemente responsabile Esteri del partito. Tra le donne, al Nord Ovest, confermata la presenza in lista di Isabella Tovaglieri, giovane vicesindaco di Busto Arsizio. Al Centro un'altra giovane amministratrice, Susanna Ceccardi, sindaco di Cascina insieme alla senatrice Cinzia Bonfrisco. Tra le 'new entry' anche l’ex Forza Italia Silvia Sardone, campionessa di preferenze alle Regionali lombarde. Candidato al sud, Vincenzo Sofo, fondatore del think tank ultra-sovranista "Il Talebano", oltre che fidanzato di Marion Le Pen. Sempre nella circoscrizione dell’Italia meridionale Massimo Casanova, imprenditore che gestisce il Papetee beach di Milano marittima, dove ogni anno Salvini va in vacanza con il figlio Federico.