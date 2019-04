"Stiamo concludendo le liste”, ha annunciato ieri il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani al termine del comitato di presidenza del partito sulle Europee di maggio (TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLE ELEZIONI – I SONDAGGI - FOTO). “I deputati europei uscenti saranno tutti riconfermati. Dipende da loro se vogliono essere parte della lista", ha fatto sapere Tajani. Al momento, tra le certezze riguardo alle liste di FI c’è la presenza di Silvio Berlusconi come capolista in quattro circoscrizioni e dello stesso Tajani nella circoscrizione Centro. Tra i candidati dovrebbe esserci anche Irene Pivetti, ex presidente della Camera, come annunciato da lei stessa: "Sarò candidata alle europee nelle liste di Forza Italia con Italia Madre come candidata indipendente". (I CANDIDATI DI PD - LEGA - M5S)

Le alleanze

In lista, accanto a Forza Italia, ci saranno anche l'Udc, la lista di Maurizio Lupi “Noi con l'Italia” e il Movimento cristiano lavoratori, come confermato da Tajani al termine del comitato di presidenza svoltosi a Palazzo Grazioli con i principali esponenti forzisti (escluso il presidente Berlusconi). "Abbiamo approvato le linee guida per le candidature. Abbiamo dato mandato al presidente Berlusconi per gli ultimi ritocchi - ha detto Tajani - C'è un messaggio forte anche per quanto riguarda l'allargamento dei confini di Forza Italia con il coinvolgimento di tutte le forze che si riconoscono nel popolarismo europeo alle quali chiediamo di essere parte integrante della campagna: l'Udc parteciperà con i suoi candidati alle liste per le europee, Maurizio Lupi e Noi con l'Italia ha aderito alle nostre liste e il Movimento cristiano lavoratori ha annunciato che sosterrà la lista del Ppe". (ELISABETTA GARDINI LASCIA FORZA ITALIA)