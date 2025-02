Il Senato ha approvato il decreto legge Milleproroghe

I provvedimenti principali

Nel Dl Milleproroghe si riaprirà la finestra della rottamazione quater per chi aveva già aderito ma era decaduto per il mancato pagamento. Nessun rinvio invece per l'entrata in vigore dell'obbligo per le imprese di stipulare un'assicurazione contro gli eventi catastrofali. Arriva poi anche lo stop definitivo alle multe non pagate da coloro che non si sono sottoposti alla vaccinazione per il Covid. Spazio poi ad un prolungamento di 4 mesi dello scudo erariale, varato durante la pandemia, per gli amministratori locali. Questi alcuni dei principali provvedimenti inseriti nel decreto legge.