Multa di 50 mila euro per l'Associazione Rousseau. Lo ha stabilito il Garante per la privacy, dal momento che sulla piattaforma Rousseau restano "alcune importanti vulnerabilità rispetto alle quali l'Autorità è tenuta ad intervenire". Questo nonostante alcuni aspetti della sicurezza siano stati "migliorati in modo significativo", come si legge in uno dei passaggi del 'provvedimento sul data breach' adottato dal Garante. Intanto, si apprende che nel giorno delle votazioni per le Europarlamentarie M5s, Davide Casaleggio - presidente dell'Associazione - ha sporto denuncia contro alcuni profili "clone" tra gli iscritti alla piattaforma Rousseau.

L'intervento del Garante

L'Autorità sottolinea di dover intervenire “valutata anche l'urgenza” di agire su una struttura, come la piattaforma Rousseau, “di particolare rilevanza e delicatezza anche sotto il profilo della partecipazione democratica dei cittadini alle scelte politiche”. La piattaforma è infatti lo strumento lanciato dal Movimento 5 Stelle nel 2016, per sviluppare la “democrazia della rete”: dalla votazione di liste elettorali alla partecipazione alla scrittura di leggi.

Le prossime mosse dell'Associazione

L’Associazione, oltre che al pagamento della sanzione, dovrà anche completare l'adozione delle misure di auditing informatico e provvedere ad assegnare credenziali di autenticazione ad uso esclusivo di ciascun utente con privilegi amministrativi, entro 10 giorni. Inoltre, entro 120 giorni, dovrà completare la rivisitazione complessiva delle iniziative di sicurezza adottate. Infine, entro il termine di 60 giorni, dovrà completare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, riferita alle funzionalità di e-voting.

Casaleggio denuncia profili clone su Rousseau

A stretto giro il commento di Enrica Sabatini, braccio destro di Davide Casaleggio e socia dell'Associazione: “L’infrastruttura tecnologica di Rousseau, come abbiamo comunicato nei giorni scorsi, è stata potenziata recependo le osservazioni del Garante". Mentre lo stesso Casaleggio, questa mattina, si è recato in Procura per denunciare, per conto dell'Associazione, la creazione ad hoc di profili di iscritti creati con i loro dati, ma senza il consenso di questi ultimi. La denuncia "dimostra che il nostro sistema ha funzionato", sottolinea su questo punto Sabatini. La deadline per la fine delle Europarlamentarie scade questa sera alle 22. I candidati che ne usciranno vincenti saranno 76.

Data ultima modifica 04 aprile 2019 ore 18:18