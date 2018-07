Davide Casaleggio, chi è il presidente dell’Associazione Rousseau

A capo della Casaleggio Associati, amante di scacchi, laureato in Economia e con un ruolo centrale all’interno del M5s, pur non avendo incarichi politici. Davide Casaleggio è il presidente della società di cui ha preso la leadership dopo la morte del padre Gianroberto. Ma è anche fondatore e presidente dell’Associazione Rousseau, la piattaforma di democrazia diretta del Movimento 5 Stelle.

Chi è Casaleggio Jr.?

Davide Casaleggio è nato a Milano il 14 gennaio 1976, figlio primogenito del futuro guru del M5s Gianroberto e della linguista inglese Elisabeth Clare Birks. Sin da piccolo si appassiona di scacchi e risulta uno dei migliori giovani giocatori d’Italia. Ha studiato economia aziendale alla Bocconi, dove si è laureato con una tesi su “Impatto strategico di Internet nel settore dei corrieri espresso”. Poi ha proseguito la sua formazione con un master a Londra in E-business, dedicandosi poi a docenze, alla pubblicazione di libri dedicati al web e a collaborazioni con società di consulenza internet. Come lui stesso scrive sul sito della Casaleggio Associati, è specializzato "nell'analisi e nella definizione di strategie e modelli di business online" ed è autore di due volumi e della ricerca “E-commerce in Italia”. Sulla sua vita privata si sa molto poco: tra le poche cose trapelate è emerso che Casaleggio e la moglie sono appassionati di alpinismo, kayak e immersioni subacquee.

L’ascesa nella Casaleggio Associati

Molto riservato, allergico ai riflettori, dal 2004 Davide è entrato a far parte della Casaleggio Associati, la società informatica del padre, editrice tra le altre del blog di Beppe Grillo. Si è occupato di marketing e secondo un ritratto del Corriere della Sera, “nell’azienda di famiglia ha portato un sapere sconosciuto a Gianroberto. È l’inventore e il padrone dell’algoritmo, dicono i suoi collaboratori. Solo Davide ha la capacità di disattivare militanti e Meet up. È stato lui a imporre ai parlamentari la consegna di username e password delle loro mail”. Con il peggiorare delle condizioni di salute di Gianroberto, ha assunto un ruolo sempre più centrale e alla morte del genitore, nel 2016, Davide è diventato presidente. "Non sono qua a sostituire mio padre”, ha detto in una delle sue prime uscite pubbliche da leader della Casaleggio Associati.

L’Associazione Rousseau

Sempre nel 2016 padre e figlio hanno fondato l’Associazione Rousseau, di cui Davide è attualmente presidente. Il compito indicato è quello di “promuovere lo sviluppo della democrazia digitale” e sviluppare l’omonima piattaforma di democrazia diretta. Sia la Casaleggio Associati che l'Associazione Rousseau (e la sua piattaforma) sono state criticate dai detrattori e accusate di "poca trasparenza". Attacchi a cui il M5s ha replicato parlando di "bugie".