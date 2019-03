La nave Mare Jonio della ong Mediterranea Saving Humans, che ha soccorso in acque internazionali 49 migranti, “non entra in porto” a Lampedusa. Lo ribadisce il vicepremier nonché ministro dell’Interno Matteo Salvini a Sky Tg24, definendo l’imbarcazione la “nave dei centri sociali”. Salvini ha aggiunto che i migranti a bordo "possono essere curati, vestiti, nutriti. Gli possiamo dare ogni genere di conforto ma in Italia con il mio permesso non mettono piede". "Questa non è stata un'operazione di salvataggio. Questo è favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - ha proseguito il leader della Lega -. O c'è l'autorità giudiziaria, che prescinde da me, che riterrà che questo non sia stato un soccorso, perché mi sembra evidente in base agli elementi certi e ad altri che sono oggetto di approfondimento" e indicano che "c'è un'organizzazione che gestisce, aiuta e supporta il traffico di esseri umani", "oppure il ministero dell'Interno non indica nessun porto".

Salvini: "A bordo della nave esponenti di ultra-sinistra"

"Questa è la nave dei centri sociali, perché a nome della nave sta parlando Luca Casarini: vedete i precedenti penali del signore che era noto per essere leader dei centri sociali del nord est, con precedenti penali vari", ha sottolineato il ministro dell'Interno. A bordo, ha aggiunto, "ci sono altri esponenti di sinistra e ultrasinistra, che stanno a mio parere commettendo un reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina perché hanno raccolto questi migranti in acque libiche" mentre "stava intervento una motovedetta libica, non hanno obbedito a nessuna indicazione, hanno autonomamente deciso di dirigere verso l'Italia per motivi evidentemente ed esclusivamente politici, non hanno osservato le indicazioni delle autorità, se ne sono fregati dell'alt della Guardia di finanza".

"Non sarò complice del business degli scafisti"

Salvini ha spiegato perché, a detta sua, la nave ha agito in modo illegale. "Se uno raccoglie 50 persone nelle acque di un paese straniero, è più vicino al paese straniero", ha detto. "Se qualcun altro fa altre scelte lo vedremo, io dico di no. Diamo da mangiare, da bere, li curiamo li salviamo è lì vestiamo perché la vita umana è sacra però gli italiani per fessi non ci passano", ha aggiunto. "È chiaro - ha ribadito - che meno gente parte e meno gente muore quindi chi favoreggia l'immigrazione clandestina ha sulla coscienza il rischio di ritrasformare il Mediterraneo in un cimitero a cielo aperto e io non voglio che queste persone siano messe in condizione di partire e di morire". Diversamente "rischieremmo di tornare ad alimentare quel business che per gli scafisti in Africa rendeva di più fino all'anno scorso del traffico di droga e di armi. Io non sarò mai complice".

“In Italia nel 2019 sono sbarcate solo 335 persone”

Il vicepremier ha poi commentato le dichiarazioni del sindaco di Lampedusa secondo cui gli sbarchi di migranti sull’isola non si sono mai fermati. “Nel 2019 – ha affermato - sono sbarcati in tutta Italia, Lampedusa compresa, 335 persone, sono i dati ufficiali. Sul territorio nazionale, dal Mediterraneo, compresa Lampedusa, sono sbarcati 335 immigrati a fronte del 6000 dell’anno scorso. Questi sono i numeri veri, oggettivi delle forze dell’ordine. È un -95% che comporta soprattutto come prima conseguenza positiva il drastico calo del numero dei morti: quest’anno i corpi recuperati nel Mediterraneo sono uno, solo uno”. “È chiaro – ha proseguito - che meno gente è costretta a partire, meno gente rischia di morire. Chi favoreggia l’immigrazione clandestina ha sulla coscienza il rischio di ritrasformare il Mediterraneo in un cimitero a cielo aperto e io non voglio che queste persone siano messe in condizione di partire e morire”.

ll salvataggio dei migranti

Mare Jonio, come ha fatto sapere la stessa ong, ha tratto in salvo ieri sera, a 42 miglia dalle coste libiche tutte le persone a bordo di un gommone in difficoltà, fra cui 12 minori. I migranti si trovavano in mare da quasi due giorni e, nonostante le loro condizioni di salute risultino abbastanza stabili, sono tutti molto provati e con problemi di disidratazione. L'imbarcazione si è sistemata a Sud di Lampedusa per mettersi a riparo dal maltempo. Ma al momento, come conferma Luca Casarini, il capo missione, da lì "non si possono muovere", perché c'è il divieto di sbarco.

Data ultima modifica 19 marzo 2019 ore 10:04