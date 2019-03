La nave Mare Jonio della Mediterranea Saving Humans, in navigazione nel Mediterraneo centrale, ha soccorso in acque Sar libiche “un gommone in avaria che stava affondando con una cinquantina di persone”. Lo rende noto su Twitter l’organizzazione il cui capomissione, Luca Casarini, poi ha detto all’Ansa: "Stiamo facendo rotta verso nord per evitare il maltempo, ci dirigiamo verso l'Italia dove chiederemo il porto sicuro per sbarcare queste persone scappate dai campi di concentramento libici".

Tra i migranti ci sono 12 minori

Secondo Casarini, le condizioni dei migranti, tra cui ci sono 12 minori, sono in linea di massima buone: "La maggior parte di loro sono disidratati e soffrono il mare, ma da un primo esame del medico di bordo sembra che le loro condizioni non destino particolari preoccupazioni".

“Nessuna tensione con la motovedetta libica”

Secondo quanto è stato comunicato alle autorità italiane, la Guardia Costiera libica ha assunto il coordinamento del soccorso e ha inviato una motovedetta nella zona dove si trovava il gommone. "Non c'è stata alcuna tensione con la motovedetta libica - ha detto Casarini - sono arrivati quando il nostro soccorso era già in corso". "Quando siamo arrivati in zona - dice ancora il capomissione - eravamo soli e abbiamo iniziato a soccorrere le persone, il gommone era in difficoltà e stava imbarcando acqua. La motovedetta libica è arrivata quando le operazioni di soccorso erano già in atto, ci hanno chiesto come mai fossimo in quella zona e abbiamo risposto loro che durante la navigazione ci siamo imbattuti nel gommone. A quel punto hanno lasciato che terminassimo il soccorso".

