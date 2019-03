Migranti, nave Mare Jonio arrivata a Lampedusa: divieto di sbarco

È arrivata a Lampedusa la nave Mare Jonio, della ong Mediterranea Saving Humans, che ha soccorso in acque internazionali, a 42 miglia dalle coste libiche, 49 persone che si trovavano a bordo di un gommone in avaria che imbarcava acqua. L'imbarcazione si è sistemata a Sud dell'isola per mettersi a riparo dal maltempo. Ma al momento, come conferma Luca Casarini, il capo missione, da lì "non si possono muovere", perché c'è il divieto di sbarco.

"Non ci fermiamo, siamo in pericolo di vita"

In un video pubblicato da Repubblica si sente l'ordine che arriva dal pattugliatore della Guardia di Finanza alla nave Mare Jonio: “Vi intimiamo l'alt, arrestate le macchine". Dopodiché si sente arrivare la risposta della nave battente bandiera italiana, parte del progetto Mediterranea: "Comandante non possiamo fermare nessuna macchina, qui c'è pericolo di vita, ci sono due metri di onda non fermo proprio niente".

Il salvataggio dei migranti

Mare Jonio, come ha fatto sapere ieri la stessa ong, ha tratto in salvo tutte le persone a bordo del gommone in difficoltà, fra cui 12 minori. I migranti si trovavano in mare da quasi due giorni e, nonostante le loro condizioni di salute risultino abbastanza stabili, sono tutti molto provati e con problemi di disidratazione.

Viminale: in arrivo direttiva contro azioni illegali Ong

Intanto il governo continua a lavorare sul tema dei migranti e degli sbarchi e, si apprende da fonti del ministero dell'Interno, il Viminale sta lavorando a una direttiva per ribadire le procedure dopo eventuali salvataggi in mare e "stoppare definitivamente le azioni illegali delle ong". Nel documento, spiegano, la priorità "rimane la tutela delle vite, ma subito dopo è necessario agire sotto il coordinamento dell'autorità nazionale territorialmente competente, secondo le regole internazionali della ricerca e del soccorso in mare". Qualsiasi comportamento difforme, "può essere letto come un'azione premeditata per trasportare in Italia immigrati clandestini e favorire il traffico di esseri umani".