È ufficialmente sotto sequestro la nave Mare Jonio della ong Mediterranea Saving Humans, approdata ieri sera a Lampedusa dove sono sbarcati 48 dei 49 migranti soccorsi dall’imbarcazione lunedì (uno era stato fatto scendere in giornata per motivi di salute). Il comandante della nave Pietro Marrone è stato iscritto nel registro degli indagati dal procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella e il sostituto Cecilia Baravelli, che stanno coordinando l'inchiesta aperta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ieri sera il comandante era stato convocato d'urgenza dalla Guardia di finanza che gli aveva notificato il sequestro probatorio della Mare Jonio. Nelle prossime ore i due magistrati inizieranno a sentire i componenti dell'equipaggio. Verranno ascoltati anche i migranti che si trovavano a bordo della nave, fra cui 15 minori non accompagnati.

Salvini: "Sequestro confermato, provvedimento storico"



Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha commentato così la conferma del sequestro: "C'è stato finalmente il sequestro di un'imbarcazione. Il provvedimento è un precedente storico. Non posso fare il sequestro della nave se non sbarcano le persone. C'è stato il sequestro convalidato dalla procura che per me è storico perché non erano mie ipotesi che ci fossero illegalità", sottolinea.

Mediterranea: "Siamo sereni"

"Siamo molto sereni perché abbiamo agito in una cornice di legalità", ha detto la portavoce di Mediterranea, Alessandra Sciurba, che torna anche sulla dinamica del salvataggio, contestata dalla Marina libica: "Non abbiamo mai ricevuto l'ordine di fare sbarcare i migranti soccorsi in Libia, né dai libici né dalle autorità italiane. Quando siamo arrivati non c'era nessun altro nello specchio di mare - aggiunge Sciurba - La cosiddetta guardia costiera libica è arrivata solo dopo il soccorso".

Il racconto di un migrante: rimandato 5 volte in Libia

Intanto i migranti della Mare Jonio hanno passato la loro prima notte nel centro di accoglienza a Lampedusa. Uno di loro ha raccontato di aver tentato cinque volte di attraversare il Canale di Sicilia a bordo dei barconi ma di essere sempre stato rispedito in Libia. "Addosso porta i segni dei maltrattamenti subiti nei campi libici", hanno riferito i soccorritori. Le persone che erano a bordo sono state tutte identificate: la maggior parte, secondo quanto si apprende da fonti del Viminale, viene dalla Guinea (17, di cui 9 minori). A bordo anche persone del Senegal (14, di cui due minori), Nigeria (9), Gambia, (7, di cui due minori), Camerun (2, di cui un minore), Benin (1).

La vicenda della Mare Jonio

Lunedì la nave di Mediterranea Saving Humans ha soccorso in acque internazionali, a 42 miglia dalle coste libiche, 49 persone che si trovavano a bordo di un gommone in avaria che imbarcava acqua. Poi l’imbarcazione, guidata dal capo-missione Luca Casarini (CHI È), si è diretta a Sud di Lampedusa per mettersi a riparo dal maltempo: lì, a causa del divieto di sbarco, è rimasta fino alle 19 di martedì sera. La Mare Jonio è stata infatti al centro del dibattito per oltre 24 ore, con il ministro dell’Interno Matteo Salvini contrario allo sbarco della “nave dei centri sociali” ma che poi, nonostante i migranti siano scesi a Lampedusa, si è detto soddisfatto del sequestro: "Ora in Italia c'è un governo che difende i confini e fa rispettare le leggi, soprattutto ai trafficanti di uomini. Chi sbaglia paga".

Lo scontro sull’operazione della nave

Ma rimane aperto lo scontro tra il Viminale e Mediterranea, con Salvini che li accusa di avere violato la legge e auspica l'arresto dell'equipaggio, mentre Mediterranea ribatte sostenendo di avere rispettato il diritto internazionale e il codice di navigazione. "Abbiamo avvertito il Centro di coordinamento italiano prima di effettuare il soccorso dei 49 migranti, poi ci siano diretti verso il porto più vicino, cioè Lampedusa perché Malta era più distante - sostiene la portavoce della Ong Alessandra Sciurba - Con i libici abbiamo avuto solo due contatti, quando hanno assistito al nostro salvataggio e quando siamo ripartiti". Via radio con la motovedetta della Gdf, che gli intimava di fermarsi, il comandante della Jonio, Pietro Marrone, era stato netto: "Abbiamo persone che non stanno bene, devo portarle al sicuro e ci sono due metri di onda. Io non spengo nessun motore". Ma secondo il portavoce della Marina libica, l'ammiraglio Ayob Amr Ghasem, Mare Jonio avrebbe agito scorrettamente, prendendo contatto con loro solo dopo il salvataggio.

