Tav, Di Maio: "Finché ci saranno i 5 Stelle al governo non si farà"

"Finché ci saranno i 5 Stelle al governo, la Torino-Lione non si farà". Il vicepremier Luigi Di Maio, in una diretta Facebook, ribadisce in modo fermo la posizione del Movimento sulla realizzazione della Tav. (LE TAPPE DI UNA VICENDA LUNGA OLTRE 20 ANNI) Il ministro del Lavoro già ieri, commentando la visita di Matteo Salvini al cantiere di Chiomonte, aveva detto: "Per me il cantiere di Chiomonte non è un'incompiuta ma una mai iniziata”. Tramite lo stesso canale, in diretta Facebook, il ministro Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli invece assicura: "Vogliono far credere che il M5S voglia bloccare i cantieri. È tutto falso il M5S non vuole bloccare nessun cantiere". E aggiunge: "Tra pochi giorni avrete l'analisi costi-benefici della Tav". Il ministro dell’istruzione Marco Bussetti invece, ospite oggi all’Intervista di Maria Latella su Sky tg24, sulla Tav ha detto: “Penso sia necessaria, come sono necessarie tutte le infrastrutture che possono migliorare la comunicazione all’interno del nostro sistema-Paese. L’alta velocità è stata veramente un salto in avanti per noi”. (LE GRANDI OPERE CHE DIVIDONO IL GOVERNO)

Di Maio: la Tav è a zero come cantiere

Di Maio da Penne (Pe), dove si trova con Alessandro Di Battista e la candidata grillina alla Regione Abruzzo Sara Marcozzi (COME E QUANDO SI VOTA), sottolinea che "non faremo come le peggiori lobby di questo Paese che vogliono che si inizi a fare la Tav Torino-Lione, che è a zero come cantiere". "Noi - aggiunge - siamo dalla parte delle opere utili, quelle da fare, il Movimento 5 Stelle sta dalla parte del popolo italiano".

Toninelli: dovremo trovare un punto di caduta con la Lega

Toninelli oggi è tornato sulla Tav anche in un'intervista a da La Stampa: "Sappiamo che su questo dovremo trovare un punto di caduta con la Lega, esattamente come prevede il Contratto di governo. Sono convinto che troveremo la quadratura del cerchio, come abbiamo sempre fatto. E sono certo che il governo non è assolutamente a rischio. Prometto tempi stretti e, aggiungo, anche nessun soldo perso o sprecato". Toninelli però decide anche di replicare a un’affermazione del ministro dell’Interno: "Salvini parla di un milione di Tir l'anno tolti dalla strada grazie alla Tav. Sembra un numerone; peccato che si tratti in realtà di appena 2-3mila Tir al giorno, quando sulla tangenziale di Torino passano quotidianamente circa 60mila mezzi pesanti”. Incalzato sull'analisi costi-benefici, il ministro risponde che "nessuno sta tergiversando", verrà resa nota dopo aver "condiviso i risultati con la Francia e la Ue. Stiamo parlando di pochissime settimane, e faremo piena trasparenza".

Il botta e risposta tra Salvini e Di Maio

Già ieri la visita di Salvini a Chiomonte aveva riacceso il dibattito interno al governo, con il ministro dell’Interno che ha offerto all'alleato un compromesso: "Sì a una revisione dell'opera, risparmiando dei soldi, ma nessuna interruzione", precisando che "se tornare indietro costa come andare avanti, io sono per andare avanti". Ma Di Maio aveva replicato: "La spesa della Tav può essere benissimo dirottata sulla metropolitana di Torino o sull'autostrada Asti-Cuneo. Lasciamo i soldi a quel territorio ma investiamoli per cose prioritarie".

Data ultima modifica 02 febbraio 2019 ore 15:53