"Se tornare indietro costa come andare avanti, io sono per andare avanti". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in visita a Chiomonte, è tornato sulla realizzazione della Tav. Ma Manlio Di Stefano, sottosegretario M5S, sottolinea: "Lì non c'è nessuna opera in corso". In mattinata alcuni manifestanti No Tav si sono scontrati con la polizia nella zona del cantiere della Torino-Lione: alcune decine di attivisti del movimento che si oppone alla realizzazione della nuova ferrovia ad Alta Velocità si sono radunate nei pressi della centrale prima della visita del ministro. Sul posto la polizia in assetto antisommossa ha reagito ad alcune provocazioni con qualche manganellata.

Salvini: "Possibile rivedere l'opera, non fermarla"

"Si stanno facendo tanti tunnel nelle Alpi. Tutti stanno andando avanti, noi saremmo gli unici che si fermano - ha detto Salvini - È un governo che tiene all'ambiente, che vuole ripulire l'aria e togliere i tir dalle autostrade? Bene, quest'opera lo fa e io penso sia meglio avere meno inquinamento, meno auto in giro e più treni". Il ministro dell'Interno ha poi sottolineato che "i 5 stelle hanno ragione, il progetto è partito probabilmente sovrastimato, ma ci sono 25 chilometri già scavati nella montagna: ritengo più utile completarli anziché riempire i buchi". Salvini quindi apre alla possibilità di ridimensionare l'opera, risparmiando almeno un milione di euro, ma non al blocco completo.

Salvini: "Nessuna polemica"

Nonostante le divergenze con l'alleato, però, Salvini sottolinea: "Io sono qua non in polemica con nessuno ma per costruire". E sull'analisi costi-benefici, il ministro dice: "Non l'ho vista, è in dirittura d'arrivo. Non ci sono i tifosi del sì e del no". Sui soldi, Salvini si dice speranzoso di riceverne altri dall'Ue: "Si può e ci si deve sedere al tavolo col governo francese e l'Unione Europea, io conto per esempio che il buon senso che dimostrerà il governo italiano porterà altri soldi da Bruxelles all'Italia". Intanto, la ministra dei Trasporti francese Elisabeth Borne si è detta "fiduciosa" sulla decisione del governo italiano.

Di Stefano: "Nessuna opera in corso"

"Salvini non è andato a vedere il cantiere del Tav ma un buco di 5 metri. Di quale opera parla? Non esiste nessuna opera in corso". La stoccata arriva da Manlio Di Stefano, sottosegretario M5S agli Affari Esteri, che in una nota commenta la visita di Salvini. "Su questo tema non bisogna fare propaganda elettorale, bisogna dire solamente la verità agli italiani. Noi vogliamo investire i soldi dei cittadini italiani per realizzare opere utili a tutti, opere che servono ai cittadini ogni giorno".

Di Maio: “A Chiomonte opera mai iniziata, non vado”

Non andrà a Chiomonte il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio, facendo eco alla linea del collega Di Stefano: “Lì non è stato scavato ancora un solo centimetro, c'è solo un tunnel geognostico. Per me il cantiere di Chiomonte non è un'opera incompiuta ma una mai iniziata”. E ha aggiunto: “La spesa della Tav può essere benissimo dirottata sulla metropolitana di Torino o sull'autostrada Asti-Cuneo. Lasciamo i soldi a quel territorio ma investiamoli per cose prioritarie”.

Chiamparino: "Chi dice no è un traditore della storia"

Ma per il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, "chi dice no alla Tav è un traditore della storia, della cultura e del futuro del Piemonte". Il governatore ha scritto su Twitter: "Matteo Salvini fa bene ad andare a Chiomonte, ma non se ne può più di questa pantomima che punta solo ad arrivare alle europee senza decidere".

Attivisti: "Da qui il Tav non passerà mai"

"Accogliamo Salvini... alla moda nostra", sono le parole con cui i manifestanti (circa una trentina) si sono dati appuntamento questa mattina a Chiomonte. Con "bandiere e tanta voglia di 'spiegare' al ministro che fa circolare dati sballati sui costi e che il Tav da qui non passerà mai", si legge su notav.info, sito internet di riferimento del movimento. Contro gli attivisti si è poi espresso lo stesso Salvini: "Per presidiare quest'opera abbiamo impiegato decine di migliaia di uomini delle forze dell'ordine, per un costo di 63 milioni di euro che hanno pagato gli italiani, con quasi 400 feriti. Uno può essere favorevole o contrario, però lo fa a volto scoperto senza lanciare molotov. Ricordo che ci sono stati mille denunciati e quasi cento arrestati".

