“Le forze politiche che sostengono il governo hanno dato prova di grande responsabilità e sono certo che il lavoro proseguirà nell'interesse degli italiani”. A dirlo è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Entrambe le forze hanno interesse a proseguire in questa direzione e sanno che i cittadini non capirebbero una inversione di rotta”, ha dichiarato in un’intervista a La Stampa. Sulla manovra, che è stata approvata dal Senato (COSA CAMBIA) tra le polemiche col voto di fiducia e tornerà in terza lettura alla Camera tra 4 giorni, il premier ha assicurato rispetto per il Parlamento. “Nessuna deliberata volontà di comprimere il vaglio del Parlamento”, ha spiegato, i ritardi sul testo sono piuttosto dovuti “al negoziato con Bruxelles, davvero complesso”. Poi ha aggiunto: “Aver concluso questo negoziato mantenendo integre le misure qualificanti del contratto di governo è un successo per la nostra democrazia”.

I tempi in Parlamento e il negoziato con l’Ue

Conte ha spiegato: “Avrei senz'altro avuto piacere di lasciare un più ampio margine di discussione sulla manovra al Parlamento. Purtroppo non è stato proprio possibile chiudere prima l'interlocuzione con la Commissione europea, grazie alla quale è stata evitata una procedura di infrazione”. “Era nell'interesse dei cittadini – ha aggiunto il premier – giungere a un esito positivo del negoziato e questo risultato ha richiesto notevoli energie e anche tempo”.

“Manovra espansiva con dentro Reddito e Quota 100”

Secondo Conte, dopo questi negoziati, “il grande risultato è una manovra espansiva con dentro Reddito di cittadinanza e Quota 100, con i conti in ordine e l'ok dell'Europa. Di questo sono orgoglioso”. “La manovra – ha spiegato il premier – nasce con un segno chiaramente espansivo e lo mantiene anche dopo le modifiche effettuate a seguito del negoziato con Bruxelles. Le risorse destinate agli investimenti restano invariate nel prossimo triennio, per un valore complessivo di circa 15 miliardi" e "il taglio agli investimenti sarà riequilibrato da fondi europei". “Le tasse sui servizi digitali e quelle sui giochi d'azzardo – ha detto ancora – sono state inserite per ristabilire un po' di equità”.

“Profonda condivisione del desiderio di cambiamento”

Tornato a Lega e M5S, e alla domanda se sarà in grado di tenere unito l’esecutivo dopo che i due vicepremier Salvini e Di Maio hanno fatto capire che a gennaio comincerà la campagna per le Europee, Conte ha ribadito: “Da parte di tutti c'è una profonda condivisione di quel desiderio di cambiamento che è scritto nero su bianco nel contratto di governo”.