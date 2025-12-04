Cannabis light torna legale: l’emendamento di Fdi alla manovra

Offerte Sky
Cannabis light torna legale e potrà essere venduta: l’emendamento di Fdi alla manovra

Politica

La novità, che non è ancora stata approvata, è contenuta nell’ultimo pacchetto di emendamenti. Modalità e requisiti di vendita saranno stabiliti dall'Agenzia delle Dogane e monopoli. Per il consumo di questi prodotti è prevista un’imposta pari al 40% del prezzo di vendita al pubblico

Verso il ritorno della cannabis light legale in Italia. Dopo la stretta introdotta dal decreto sicurezza, ora Fratelli d’Italia ha proposto un emendamento alla manovra che consentirebbe la vendita nei punti specializzati. La novità è introdotta nell'ultimo pacchetto degli emendamenti segnalati ed estende la legge sulla canapa del 2016, allargandola anche alle "infiorescenze fresche o essiccate e derivati liquidi" per uso "da fumo o da inalazione" purché il contenuto di Thc non superi lo 0,5%. Sarà l'Agenzia delle Dogane e monopoli a stabilire, "per i punti vendita specializzati esistenti", "le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento". L'emendamento, firmato dal senatore Matteo Gelmetti, introduce anche per questi prodotti un'imposta di consumo pari al 40% del prezzo di vendita al pubblico.

