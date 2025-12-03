Qatargate, sì da Commissione Ue a revoca immunità Alessandra Moretti

A deciderlo, con 16 voti a favore, 7 contrari e un'astensione, è stata la commissione giuridica (Juri) del Parlamento Ue. La richiesta, avanzata a marzo dalla procura del Belgio, rientra nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate. Ora, la decisione finale sarà adottata dalla plenaria dell'Eurocamera. Partito il 9 dicembre 2022, il presunto scandalo di corruzione ha coinvolto diversi eurodeputati

Sì alla richiesta per revocare l'immunità all'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti. A deciderlo, con 16 voti a favore, 7 contrari e un'astensione, è stata la commissione giuridica (Juri) del Parlamento Ue. La richiesta, avanzata a marzo dalla procura del Belgio, rientra nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate. Ora, la decisione finale sarà adottata dalla plenaria dell'Eurocamera. Partito il 9 dicembre 2022, il presunto scandalo di corruzione che ha coinvolto diversi eurodeputati è ancora nella fase delle indagini preliminari. Nel frattempo, prosegue il riesame dei metodi adottati dalla giustizia belga.

FdI: “Abbiamo votato per revocare l'immunità a Moretti e Gualmini”

La delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo si è espressa “a favore” della revoca dell'immunità sui casi di Alessandra Moretti e dell'auroparlamentare dem Elisabetta Gualmini. "A prescindere dal merito, su cui pure riteniamo ci siano molti aspetti da chiarire, ci siamo espressi a favore della revoca dell'immunità", si legge in un comunicato della delegazione di FdI al Parlamento Ue. "Come insegna anche la vicenda Salis la sinistra ha completamente svuotato di senso e piegato ad una logica di parte l'istituto dell'immunità parlamentare”, hanno aggiunto, sottolineando che “per questa ragione, d'ora in avanti, le posizioni di FdI sulle richieste di revoca risponderanno esclusivamente a valutazioni politiche".