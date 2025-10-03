Qatargate, Kaili e Giorgi denunciano Panzeri a pm Milano

L'ex vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, e suo marito, Francesco Giorgi, hanno presentato una denuncia per calunnia nei confronti dell'ex eurodeputato Pier Antonio Panzeri, anche lui finito in carcere nell'indagine belga del 2022
L'ex vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, e suo marito Francesco Giorgi, entrambi arrestati all'epoca, nel 2022, nell'inchiesta belga sul Qatargate, sono in Procura a Milano, dove vengono sentiti come testimoni. Entrambi, infatti, da quanto si è saputo, assistiti dall'avvocato Domenico Aiello, hanno presentato una denuncia per calunnia nei confronti dell'ex eurodeputato Pier Antonio Panzeri, anche lui finito in carcere nell'indagine belga e che, poi, fece dichiarazioni, per un patteggiamento, anche tirando in ballo i due. Kaili e Giorgi vengono sentiti dal procuratore Marcello Viola e dall'aggiunto Eugenio Fusco.