Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Qatargate, Kaili e Giorgi denunciano Panzeri a pm Milano

Cronaca

L'ex vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, e suo marito, Francesco Giorgi, hanno presentato una denuncia per calunnia nei confronti dell'ex eurodeputato Pier Antonio Panzeri, anche lui finito in carcere nell'indagine belga del 2022

ascolta articolo

L'ex vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, e suo marito Francesco Giorgi, entrambi arrestati all'epoca, nel 2022, nell'inchiesta belga sul Qatargate, sono in Procura a Milano, dove vengono sentiti come testimoni. Entrambi, infatti, da quanto si è saputo, assistiti dall'avvocato Domenico Aiello, hanno presentato una denuncia per calunnia nei confronti dell'ex eurodeputato Pier Antonio Panzeri, anche lui finito in carcere nell'indagine belga e che, poi, fece dichiarazioni, per un patteggiamento, anche tirando in ballo i due. Kaili e Giorgi vengono sentiti dal procuratore Marcello Viola e dall'aggiunto Eugenio Fusco.

Cronaca: Ultime notizie

Sciopero, disagi per treni. Sindacati: "300mila a Roma". DIRETTA TV

live Cronaca

Il Paese scende in piazza contro il blocco israeliano della Flotilla e per esprimere ancora una...

Da Roma a Torino, oggi ancora manifestazioni pro Gaza. FOTO

Cronaca

Proseguono i cortei e le proteste in tutto il Paese a favore dell’azione della Global Sumud...

17 foto

Qatargate, Kaili e Giorgi denunciano Panzeri a pm Milano

Cronaca

L'ex vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, e suo marito, Francesco Giorgi, hanno...

Guerra Ucraina, Putin: "Con missili Tomahawk nuova escalation". LIVE

live Cronaca

"Questo danneggerà le nostre relazioni anche con gli Stati Uniti" ha affermato il presidente...

Maltempo a Favara, continuano le ricerche della donna dispersa

Cronaca

Le operazioni sono riprese alle prime luci dell'alba e vengono coordinate dalla...

Cronaca: i più letti