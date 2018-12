"Stiamo discutendo sulla nostra proposta": così il ministro dell'Economia Giovanni Tria risponde a chi gli chiede come stia andando la trattativa con l'Ue sulla manovra italiana, dopo che il governo guidato dal premier Giuseppe Conte ha proposto di portare il deficit dal 2,4 al 2,04% (COSA E' IL RAPPORTO DEFICIT-PIL). Fonti Ue al termine dell'incontro tra Tria e il vicepresidente Dombrovskis parlano di una "discussione costruttiva". "I contatti continueranno sia a livello tecnico che politico con l'obiettivo di raggiungere un accordo", proseguono le fonti. Il ministro ha ribadito che domani avrà altri incontri "finché non si arriverà ad un accordo". Resterà dunque a Bruxelles fino alla fine del negoziato con la Commissione europea, con il commissario Moscovici che però avverte: la riduzione del deficit "non è ancora sufficiente. È un passo nella giusta direzione, ma tuttavia non ci siamo ancora, ci sono altri passi da fare, forse da entrambe le parti". "Cambiano i decimali, ma non cambia la sostanza, spiega il vicepremier Di Maio.

Di Maio: "Con modifiche evitiamo infrazione"

Di Maio commenta su Facebook la decisione dell’esecutivo di venire incontro alle richieste europee. "Questi giorni per l'Italia sono molto importanti. Stiamo portando a casa una manovra che punta sullo sviluppo e, allo stesso tempo, tampona l'emergenza sociale. Per fare queste cose non abbiamo aspettato che le piazze si riempissero di milioni di persone come è successo in Francia, ma abbiamo agito immediatamente. E di questo sono orgoglioso. La trattativa va avanti, cambiano i decimali, ma non cambia la sostanza", scrive, sottolineando che "le misure fondamentali della manovra restano tutte". "Gli aggiustamenti di bilancio presentati ieri a Bruxelles dal nostro presidente Conte permettono di evitare la procedura d'infrazione e di abbassare lo spread: gli effetti si vedono già da questa mattina", aggiunge, spiegando che "ieri a cena Giuseppe era soddisfatto, sa che sta facendo quello che è giusto senza tradire gli impegni che abbiamo preso in campagna elettorale. Stateci vicino. Uniti si vince", conclude.