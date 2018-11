Dombrovskis, procedure Ue danno tempo a stati per correzioni

Nei confronti della manovra italiana "stiamo seguendo la procedura come stabilito dal Patto di stabilità" e dal processo del semestre europeo, e queste due cose "danno tempo agli stati membri di per correggere" il loro bilancio "e fare gli aggiustamenti necessari", anche se "in ultimo dipende dalla volontà del singolo Paese se lo vuole fare o no". E "solo dopo" questo processo, se non va a buon fine, scattano le sanzioni più gravi. Lo ha sottolineato il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis.