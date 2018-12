Spread in calo a 266, il differenziale Btp-Bund ai minimi da settembre

Apertura in netto calo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 266 punti contro i 272 della chiusura di mercoledì 12 dicembre. Il differenziale è ai minimi da settembre. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,94%. Apre in rialzo Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che è tornato sopra quota 19 mila punti (19.094), avviando gli scambi in crescita dello 0,78%.

L’andamento di mercoledì 12 dicembre

Mercoledì 12 dicembre il differenziale di rendimento ha chiuso in netto calo a 272 punti base dopo un'apertura a quota 283, sulla spinta delle voci su un possibile accordo tra Italia e Commissione europea sulla cifra del deficit per il 2019. Il rendimento del decennale del Tesoro è sceso sotto il 3%, al 2,99%, per la prima volta da settembre. Seduta molto positiva anche per Piazza Affari che ha chiuso in forte rialzo a +1,91% a 18.945 punti. Bene le principali piazze europee: Londra è cresciuta dello 1,08%, Francoforte dello 1,38% e Parigi del 2,15%. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)