Manovra, Moscovici avvisa l’Italia: "Riduzione deficit non sufficiente"

Moscovici avverte l'Italia. La riduzione del deficit "non è ancora sufficiente. È un passo nella giusta direzione, ma tuttavia non ci siamo ancora, ci sono altri passi da fare, forse da entrambe le parti", ha affermato il commissario europeo per gli Affari economici in un'audizione al Senato francese, commentando la proposta del governo guidato da Conte di portare il deficit dal 2,4 al 2,04% (COSA E' IL RAPPORTO DEFICIT-PIL). “C’è un dialogo costruttivo tra Commissione Ue e governo italiano, si spera che si concluda con successo nei prossimi giorni ma c’è ancora del lavoro da fare”, ha aggiunto Pierre Moscovici nel giorno in cui il ministro dell’Economia Giovanni Tria sarà ancora a Bruxelles per proseguire il negoziato sulla manovra con la Ue. Ieri il premier Giuseppe Conte, nell’incontro col presidente della commissione Ue, Jean Claude Juncker, ha offerto di abbassare il rapporto deficit/Pil, pur mantenendo reddito di cittadinanza e quota 100. In serata Conte è stato a cena con i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. E al termine ha assicurato che gli emendamenti del governo alla manovra arriveranno "nei prossimi giorni" e "confidiamo" di approvare in via definitiva il testo in Parlamento "prima di Natale”. Il premier però non è del tutto certo che oggi si troverà un accordo definitivo con l’Unione. Sui tempi per una eventuale intesa ha risposto soltanto “vediamo”. Dopo la cena a Roma sono invece rimasti in silenzio Salvini e Di Maio. Intanto è ancora in calo lo spread che ha aperto a 266 punti contro i 272 della chiusura di ieri sera, il differenziale Btp-Bund è ai minimi da fine settembre.

La cena e i dubbi di M5s e Lega

La cena "è andata bene", ha assicurato il premier. Clima tranquillo? "Sì certo", risponde Conte. Prossimo passaggio? "Ci riposiamo un po'...". Ma su come proseguirà il lavoro per cambiare la legge di bilancio e provare a evitare la procedura d'infrazione, non aggiunge molto di più. Ai vertici di M5s e Lega ci sarebbe più di un timore su come saranno reperite le risorse per far calare il deficit, a partire dai tagli su quota 100 e reddito di cittadinanza. E ora sarà corsa contro il tempo per portare le modifiche in Parlamento e approvare la legge di bilancio prima di Natale: "Confidiamo di riuscire, così facciamo delle feste più contenti…", ha assicurato il premier. Ma l'intesa con Bruxelles non è chiusa, la partita è ancora lunga: eloquenti sono i silenzi dei vicepremier.

Partita non ancora chiusa

La cena si è conclusa intorno alla mezzanotte. Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno lasciato il ristorante del centro di Roma qualche secondo prima del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Salvini, con il cappellino della protezione civile calcato sulla testa, rinvia al premier ogni domanda: "Parla Conte...". Conte, accompagnato dai cronisti nel tragitto dal ristorante fino a Palazzo Chigi, distilla poche parole. A cena Conte - che è tornato a Roma proprio per proseguire il lavoro nel governo sulla manovra - aggiorna Di Maio, Salvini, Riccardo Fraccaro e Giancarlo Giorgetti, sul tavolo di confronto del pomeriggio con Jean Claude Juncker. "Non sono previste" oggi nuove riunioni a Palazzo Chigi, risponde Conte a chi lo interpella. E a Bruxelles, aggiunge, tornerà nel pomeriggio "per il Consiglio europeo", non per altro. Ma la partita non è affatto chiusa.