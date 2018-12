Maria Elena Boschi a Sky tg24: “Vanno sciolte le correnti, non il Pd”

"Sono contraria all'ipotesi di scioglimento del Pd però dobbiamo smetterla di litigarla al nostro interno. Forse le correnti vanno sciolte, non il Pd" (la storia del partito). Lo ha detto la deputata del Pd, Maria Elenza Boschi, a L'intervista di Maria Latella su Sky tg24, rispondendo a una domanda sulla proposta di sciogliere il Pd avanzata dal presidente Matteo Orfini (L'INTERVISTA INTEGRALE).

"Avrei allontanato Casalino ma decide Conte"

A proposito delle polemiche sul portavoce del presidente del Consiglio, l'ex ministro ha spiegato che le scelte spettano a Conte: "Io lo avrei allontanato, ma non per lo stipendio, ha detto Boschi: "Se Conte doveva fare una scelta, doveva farla quando Casalino ha minacciato di chiudere il Foglio". E ha aggiunto: "Come è stato dimostrato questo governo spende più di Renzi e Gentiloni sulla comunicazione. Ma il problema non sono i 6mila euro di stipendio" piuttosto il fatto che "hanno sempre detto che c'era bisogno di un tetto agli stipendi e che bastavano 2.500 euro al mese. E' la contraddizione che crea imbarazzo". "Comunque non dipende da me, sarà una scelta del presidente del Consiglio" ha ribadito.

"Ridicolo pensare che i problemi si risolvono con una cena"

Maria Elena Boschi ha parlato anche della cena - che poi comunque non si è fatta - tra i leader dem, proposta da Carlo Calenda: "Non mi sono offesa per non essere stata invitata. Credo che sia ridicolo però pensare che i problemi del Pd si possano risolvere con una cena". E ancora: "Credo che sia ancora più surreale che, in un momento in cui l'economia rischia di avere dei danni seri da questo governo M5S-Lega, si parli della cena del Pd".