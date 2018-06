Seggi aperti in 75 comuni italiani e nel III municipio di Roma per i ballottaggi delle elezioni comunali. Tornano alle urne 2 milioni e 793mila elettori. Sono 14 i capoluoghi di provincia interessati dalla consultazione (Sondrio, Imperia, Massa, Siena, Pisa, Terni, Viterbo, Brindisi, Avellino, Teramo, Siracusa, Ragusa e Messina). Si vota fino alle 23. Dopo il primo turnodi domenica 10 giugnoil centrodestra è in vantaggio in 29 città, il centrosinistra in 20, mentre i candidati del Movimento 5 Stelle concorrono ancora per gli scranni di Ragusa, Avellino e Terni. In competizione ci sono inoltre diversi candidati associati a liste civiche.