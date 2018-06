Seggi chiusi a Massa. Dopo il primo turno dello scorso 10 giugno, la città toscana, come altri 14 capoluoghi di provincia in tutta Italia, è tornata alle urne per scegliere il proprio sindaco con il ballottaggio. Quando sono state scrutinate 30 sezioni su 80, il candidato del centrodestra Francesco Persiani è avanti con il 58,23% contro il 41,77% di Alessandro Volpi, primo cittadino uscente appoggiato da liste di centrosinistra. L’affluenza definitiva alle urne, alle ore 23, è stata del 54,87%, in calo rispetto al primo turno quando si era attestata al 62,44%. (LO SPECIALE COMUNALI).

Il voto

Gli aventi diritto al voto a Massa sono 58.240, distribuiti in 80 sezioni elettorali. Al primo turno l’affluenza è stata del 62,44 percento, pari a 36.368 votanti. In questo secondo turno, trattandosi di un ballottaggio, è eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Il primo turno

Il 10 giugno scorso il candidato risultato più votato, con il 33,94 percento dei consensi, è stato il sindaco uscente, Alessandro Volpi, sostenuto da Pd, “Lista Civica Volpi sindaco”, “Uniti per la città”, “Sinistra progressista per Massa”, “Lista civica Articolo primo”, “Sinistra Massa città d’Europa” e “Lista civica Amare Massa”. Al secondo posto, lo sfidante in questi ballottaggi, il candidato del centrodestra, Francesco Persiani, appoggiato da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, “Lista civica Persiani sindaco” e il “Popolo della famiglia”, che ha ottenuto il 28,18 percento. Il Movimento 5 stelle, che aveva come candidato primo cittadino Luana Mencarelli, si è fermata al 15,05 percento. Sergio Menchini, appoggiato da quattro liste civiche di ispirazione di centrosinistra, ha ottenuto il 13,14 percento. Si è fermato al 3,64 percento Nicola Cavazzuti di Potere al popolo. Mentre Francesco Mangiaracina, sostenuto da CasaPound e dalla lista civica “Tutto per Massa” ha ottenuto l’1,91 percento. Gli altri tre candidati dei dieci che si sono presentati al primo turno sono tutti al di sotto dell1 percento.

Il sindaco uscente

A guidare la città toscana dal 2013 è Alessandro Volpi del centrosinistra, che è risultato anche il più votato nel primo turno del 10 giugno. Volpi, dunque, si candida per la continuità. Classe 1963, laureato in Scienze politiche all’Università di Pisa, nel 2008, l’allora primo cittadino di Massa, Roberto Pucci, lo ha voluto nella sua squadra di governo come assessore al Bilancio. Nel 2013, vista l’indisponibilità dell’allora sindaco di ricandidarsi, Volpi ha corso per la carica di primo cittadino, vincendo con l’appoggio di tutto il centrosinistra unito.

Le elezioni del 2013

Nella tornata amministrativa di 5 anni fa, non fu necessario il ballottaggio per scegliere il nome del primo cittadino. Alessandro Volpi, infatti, ottenne al primo turno il 54,17 percento dei voti e fu eletto sindaco. Alle sue spalle, la candidata di Udc e altre liste centriste, Gabriella Gabrielli, arrivò al 18,79 percento. Terzo classificato il pentastellato Riccardo Ricciardi con il 12,01 percento. Poi Stefano Caruso del Popolo delle Libertà con il 5,29 percento.

Data ultima modifica 24 giugno 2018 ore 23:58